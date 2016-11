Corpo de jovem que estava desaparecida é encontrado com sinais de violência

Foto: Willian Tardelli

A Polícia Civil de Araxá informa que o corpo da mulher localizado em uma represa na zona rural de Araxá, em estado avançado de decomposição, é da jovem Ana Luíza Ferreira de 19 anos. A vítima foi dada como desaparecida por familiares na última sexta-feira (11). Desde então, foram realizadas buscas para tentar encontrar Ana Luíza.

O corpo foi localizado por funcionários de uma fazenda que passavam pelo local. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil.

O delegado regional de Polícia Civil, Vitor Hugo Heisler, o inspetor Alisson e uma equipe de investigadores compareceram ao local. O corpo estava dentro de uma lagoa e com sinais de violência. Familiares estiveram no local e reconheceram o corpo por meio de tatuagens nos braços da vítima.

As investigações estão em fase inicial e o delegado não descarta o crime de homicídio. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e as possíveis causas da morte serão relatadas no laudo pericial.

Qualquer informação que possa ajudar a Polícia Civil nas investigações pode ser relatada por meio de denúncia anônima ou pessoalmente na sede da delegacia regional de Araxá. O telefone para contato é (34) 3662-5655.