Criança é atingida por disparo de arma de fogo no Boa Vista

Na tarde de ontem (20), a Polícia Militar compareceu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), local em que uma criança, de um ano e nove meses, deu entrada com um ferimento de arma de fogo. Os médicos localizaram um projétil de arma de fogo alojado na coxa da vítima.

O pai da criança disse que estava próximo ao bairro Boa Vista e escutou um estampido de tiro. Ele não percebeu de onde veio o disparo e só viu depois que o filho havia sido atingido.

Ele pediu socorro e a criança foi levada para a UPA. Segundo denúncia anônima via 190, o disparo de arma de fogo teria ocorrido dentro de um campo de futebol do bairro São Geraldo.

Segundo as testemunhas, o pai da criança teria se desentendido com um grupo de adolescentes. Ele deixou o local, mas voltou com a criança e teve início um novo desentendimento. Logo na sequência, houve o disparo de arma de fogo e um adolescente saiu correndo.

Rastreamentos seguem no intuito de localizar os possíveis participantes do fato.

Informação que possam ajudar a Polícia chegar até os autores podem ser repassadas pelos telefones 190, 197 e 181. Sua identidade será mantida em sigilo total.