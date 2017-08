Criminosos rendem gerente e roubam gado em fazenda

Na noite desta terça (8), por volta das 19h, um grupo de criminosos invadiram uma fazenda na BR 452 (Município de Perdizes).

O gerente foi amordaçado e trancado em um quarto da propriedade. Ele relatou não ter visto os bandidos, que o renderam pelas costas, mas que ouviu a movimentação de caminhões para o transporte de gado e foi ameaçado durante toda a ação.

Os autores ficaram na fazenda até 1h da madrugada, chegaram a construir, com as cercas do curral, um embarcador para o gado. Foram roubadas 17 vacas, 5 bezerros, ordenhadeira, motosserra, caixa de ferramentas, baterias de um trator e de uma caminhonete, celular, entre outros.

Os autores ainda não foram localizados, qualquer informação que possa ajudar nas investigações devem ser repassadas à PM pelo 190.