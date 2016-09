CSD recebe noviços dominicanos para bate-papo com os alunos

No dia 09 de setembro, a atriz Aline Marques, ex-aluna CSD, e 9 noviços dominicanos vindos de Uberaba, sendo 6 da América Central (El Salvador, Nicarágua e Guatemala) e 3 brasileiros, estiveram na escola para um bate-papo descontraído com os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Momento muito rico de conhecimento e troca de experiências. Todos os alunos foram muito participativos e gostaram de conhecer a história de cada um deles. Tecendo, assim, mais uma parte da história dominicana que este ano está completando 800 anos de atuação no mundo. Este foi um dos eventos da Mostra Olhares 2016.

Silvionê Chaves

Mais um evento da programação da Mostra Olhares do CSD em 2016 é palestra com Silvionê Chaves.

Silvionê é professor e ator com formação em Teologia, Filosofia e Educação Artística. Desde 1993, ministra oficinas e palestras para pais e professores, utilizando o teatro como instrumento pedagógico.

Data: 21/09/2016 às 19h no CSD

Tema: Caminhos para aproximar pais e filhos diante dos desafios da atualidade

Público: pais dominicanos e comunidade araxaense

Ingressos gratuitos e limitados. Garanta seu ingresso pelo telefone (34) 3662-3111 ou [email protected]