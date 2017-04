Curso de Engenharia Ambiental do Uniaraxá celebra Dia Mundial da Água

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, as professoras do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do UNIARAXÁ, Caroline de Andrade Gomes da Cunha e Juliana de Fátima da Silva, juntamente com os alunos do referido curso realizaram inúmeras palestras com o tema “Recursos hídricos e Saneamento” durante o mês de março nas Escolas Estaduais Luiz Antônio Correia de Oliveira (Polivalente), Dom José Gaspar e Armando Santos, para aproximadamente 240 alunos.

Foi abordada a importância da água para o desenvolvimento das diversas atividades econômicas existentes, além do acesso à água potável para abastecimento humano e dessedentação animal.

Ao final de cada palestra, as professoras solicitaram a seleção de alguns alunos para a participação em um projeto futuro de montagem de um vídeo que irá apresentar o panorama do saneamento na cidade de Araxá. Esse vídeo será produzido com o auxílio de alunos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do UNIRAXÁ, além do trabalho voluntário de profissionais da área.

Além das palestras realizadas nas escolas, todos os alunos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária participaram de uma palestra com a engenheira ambiental Nayana Graziele Silva, ex professora da instituição e funcionária da Vale Fertilizantes Uberaba, e com o biólogo Rodrigo Machado Ribeiro, educador ambiental da Sala Verde do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Ambiental de Araxá (IPDSA).