Curso de Estética e Cosmética do Uniaraxá forma especialistas em beleza

Saúde, bem-estar e beleza: essas palavras não saem de moda e resumem bem o trabalho dos profissionais que se formam no curso de Estética e Cosmética. Na realidade atual, onde a imagem pessoal é cada vez mais valorizada, as pessoas não medem esforços para cuidar da beleza, sempre em busca do bem estar e de uma saúde que proporcione ainda mais vitalidade, investir nesse ramo profissional é um dos melhores investimentos de quem se encaixa no perfil.

O profissional de Estética e Cosmética é bem diversificado e pode atender homens e mulheres. Pode atuar em spas, clínicas, consultórios, hotéis, salões de beleza, academias, entre outros, sempre empregando as diversas técnicas que aprende no decorrer do Curso. O profissional pode ainda dar aulas, ou prestar consultorias.

O curso de Estética e Cosmética conta com disciplinas de marketing e gestão de negócios, aulas práticas onde aprende sobre tratamentos e princípios ativos cosméticos, entre outras inúmeras faces do profissional da beleza.

Uniaraxá

O Uniaraxá oferece em sua grade o curso de Estética e Cosmética. Para mais informações, acesse: www.uniaraxa.edu.br ou ligue nos telefones (34) 3669-2000 ou 0800-0356-777.