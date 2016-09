Curso de Qualificação de Dirigentes Sindicais tem análise dos desafios do movimento Sindical

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais das Prefeituras, Câmaras e Autarquias da Micro Região do Planalto de Araxá (Sinplalto), em parceria com a Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais (Fesempre), realizou o Curso de Qualificação Sindical na última sexta-feira (8). O evento realizado no Sesc/Araxá contou com a participação de mais de 60 pessoas e teve palestras ministradas pelo assessor educacional, Silvério Prado; o assessor sindical, Afonso Donizeti ; e o assessor jurídico Marcos Penido.

A mesa de abertura foi composta pelo presidente do Sinplalto e secretário geral Interestadual da Fesempre, Hely Aires, o diretor financeiro da Fesempre, Martim Santos, a advogada do Sinplalto, Josiane Ribeiro, o advogado da Fesempre, Marcos Penido, e a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e Região Centro-oeste de Minas Gerais (Sintram) e diretora da Fesempre, Luciana Santos.

Representando o presidente da Fesempre, Aldo Liberato, o diretor financeiro, Martim dos Santos, parabenizou a iniciativa do Sinplalto em ser parceiro no evento. “Gostaria de agradecer a presença de todos e destacar que o Sindicato de Araxá está no caminho certo. Evento como esses são importantes para promovermos a troca de experiências e aprendermos um pouco mais”, disse.

Em sua fala, o presidente do Sinplalto e secretário geral Interestadual da Fesempre, Hely Aires, agradeceu a parceria das entidades, a presença dos dirigentes e ainda anunciou a realização de um congresso para servidores já no próximo ano. “Preciso agradecer a equipe do Sinplalto, que foi fundamental para a organização desse evento. A Fesempre, com hoje está aqui com palestrantes muito experientes, e aos presentes. Aproveito para anunciar também, com exclusividade que, firmamos uma parceria com o Sindicato de Divinópolis, aqui representado pela presidente Luciana Santos, e já no ano que vem, iremos realizar o 1º Congresso dos Servidores Municipais do Triângulo Mineiro e do Centro-oeste de Minas Gerais”, disse.

Organização Sindical e Negociação Coletiva

A primeira palestra do Curso de Qualificação Sindical em Araxá foi proferida pelo assessor sindical da Fesempre, Afonso Donizeti. Durante sua palestra ele fez uma análise do movimento sindical e seus desafios perante o crítico momento que o país se encontra. Ele ainda falou sobre as principais Leis que o líder sindical deve conhecer, destacou a Lei de Greve, falou sobre os perigos de o negociado prevalecer sobre o legislado e ainda deu dicas de técnicas de negociação coletiva. “Quando soube que ia palestrar aqui em Araxá, inicialmente pensei em fazer uma análise da conjuntura política do País. Entretanto, vi que não seria proveitoso. Preferi falar para vocês sobre o momento que o sindical vive e o quanto devemos nos preocupar para não termos prejuízos maiores. Os trabalhadores não podem continuar adormecidos, precisam lutar”, afirmou.

Financiamento da Atividade Sindical

Durante o Curso de Qualificação de Dirigentes Sindicais em Araxá, o presidente do Sinplalto e secretário geral Interestadual da Fesempre, Hely Aires, falou sobre o polêmico projeto que tramita no Congresso Nacional e que trata do Financiamento da Atividade Sindical. “O projeto tem o objetivo de mudar a forma de distribuição da contribuição. Criando ainda o Conselho de Autorregulação Sindical”, disse.