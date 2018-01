Cursos a distância no Uniaraxá são viabilizados com apoio do prefeito Aracely

Num esforço conjunto do Prefeito Aracely de Paula, vereador Emílio Castilho e Deputado Federal Mário Heringer, junto ao Ministério da Educação, o Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) obteve o credenciamento de 15 cursos ofertados através da modalidade a distância (EAD). O credenciamento dos cursos é válido pelo prazo de cinco anos e o pleito foi levado ao Ministério juntamente com o pedido de aprovação do Curso de Psicologia Bacharelado, em 2017.

A notícia com a aprovação dos novos cursos para Araxá foi encaminhada pelo deputado Mário Heringer ao reitor do Uniaraxá, José Oscar de Melo, e compartilhada com a atual administração municipal.