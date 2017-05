Cursos do Uniaraxá promovem diversas atividades em maio

O mês de maio é um dos mais movimentados do ano para os alunos do Uniaraxá. Durante todo o mês, os Cursos da Instituição promovem diversas atividades destinadas aos alunos, com foco nas ações de cada profissional e em busca da excelência no ensino e na prática.

No início de maio já foram realizados a Semana do Contador e o 1º Encontro de Engenharia e Tecnologia de Araxá (Engetec), evento promovido através da parceria Uniaraxá e CEFET-MG. Nesta semana, acontece o VII Congresso de Ciências da Saúde e mais uma edição do Circuito Mineiro de Administração.

A programação se estende durante todo o mês de maio e a comunidade pode participar da maior parte das atividades. Na próxima semana, alunos e comunidade externa poderão acompanhar mais uma edição do Projeto Sempre Um Papo, com Professor Pasquale, no dia 22. Entre os dias 23 e 25 é a vez da XI Jornada de Educação, promovida pelo Curso de Pedagogia. O Curso de Direito realiza o XI Ciclo de Estudos Criminais Dr. Danilo Cunha, nos dias 25 e 26. A XIV Jornada de Informática, realizada pelo Curso Sistemas de Informação, também é na próxima semana, nos dias 25 e 26 de maio.

Parte da programação é destinada aos alunos, mas as demais podem ser acompanhadas por profissionais da área e comunidade externa em geral. Para mais informações é só ligar no (34) 3669-2000.​