Cursos gratuitos de profissionalização em nível superior na UEMG e na Unimontes

O Governo de Minas aumentou a oferta de cursos gratuitos através da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). As duas universidades oferecem, além dos cursos regulares para aproximadamente 30 mil estudantes, outras possibilidades de ensino presencial, semipresencial ou a distância para profissionalizar cidadãos em diversas áreas.

Com a expectativa de expandir a sua atuação nas áreas em que se destaca, pesquisa e extensão, a Unimontes está com 500 vagas abertas e gratuitas para municípios onde existem polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os cursos online são os seguintes: Licenciatura em Pedagogia, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão de Saúde Pública, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de Tecnologia em Sistemas para Internet.

Esse projeto é possível através de uma parceria com o Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

As inscrições poderão ser feitas até 31 de agosto pelo endereço eletrônico www.ceps.unimontes.br Segundo a Unimontes, o processo seletivo contempla o sistema de reservas de vagas e tem caráter eliminatório e classificatório, com provas de múltipla escolha e conteúdos específicos que serão aplicadas no dia 7 de janeiro de 2018, nos polos escolhidos pelos candidatos no ato da inscrição.

Podem concorrer às vagas, os candidatos que já tenham concluído o ensino médio ou equivalente. As aulas vão ocorrer na modalidade de educação a distância em municípios-polo que integram o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), conforme o quadro abaixo.

Na Uemg

Também pelo ensino a distância, a Uemg está finalizando, neste semestre, as turmas de graduação em Administração Pública e Pedagogia. Novas turmas deverão ser oferecidas em 2018 após aprovação de novo convênio com o Ministério da Educação, previsto para ocorrer até o fim deste ano.

A realização desses cursos se dá em parceria com o Sistema UAB/Capes, de modo que outras ofertas dependem da divulgação de novos editais do Ministério da Educação, o que deve ocorrer até o fim deste ano para novas turmas em 2018.

Cursos de extensão

A extensão tem sido um caminho bastante explorado pela Universidade do Estado de Minas Gerais para melhorar a qualificação dos profissionais diversos formados pela própria Uemg e em outras instituições.

Ainda na modalidade EaD, a Uemg oferta regularmente cursos de extensão gratuitos. No dia 21 de agosto serão abertas inscrições para ‘Introdução a EaD’, ‘Moodle Básico’, ‘Coordenadores de Tutoria em EaD’ e ‘PREZI’. As aulas começam no dia 5 de setembro.