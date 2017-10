Cursos técnicos do Senai estão com matrículas abertas

As pré-matrículas para as mais de nove mil vagas para os cursos técnicos do Senai em Minas Gerais estão abertas até o dia 29 de fevereiro. No total serão 30 cursos ofertados no estado. O processo de inscrição é gratuito e o candidato deve realiza o procedimento site da instituição – www.senaimg.com.br.

Os cursos têm duração entre seis e dezoito meses. Para se inscrever, o candidato deve estar matriculado ou ter concluído o Ensino Médio ou o EJA – Educação de Jovens e Adultos (nível médio) ou ainda ter sido aprovado parcialmente no Exame de Massa de Nível Médio.

Além disso, não existe prova de seleção. Os candidatos inscritos dentro do limite de vagas ofertadas serão classificados, mediante a comprovação dos pré-requisitos de escolaridade.

O edital e a lista completa dos cursos oferecidos em cada unidade podem ser encontrados no site ou nas escolas do Senai em todo o estado.