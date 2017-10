De autoria do vereador Raphael Rios, Medalha de Mérito em Educação “Professora Lúcia” vai valorizar o trabalho dos professores de Araxá

A Câmara Municipal de Araxá aprovou, por unanimidade, Projeto de Decreto Legislativo 002/2017, de autoria do vereador Raphael Rios, que institui a Comenda Municipal do Mérito em Educação “Professora Lúcia Soares Ferreira”.

O decreto visa homenagear professores que atuam em salas de aulas de instituições de todos os níveis de escolaridade sediadas em Araxá, como reconhecimento a esses profissionais que contribuem efetivamente na formação de seus alunos não só para a educação como também para o futuro e cidadania.

A comenda será conferida anualmente a partir do dia 15 de outubro, Dia do Professor, com 15 homenageados, cada um indicado por um vereador.

O mérito leva o nome da Professora Lúcia Soares Ferreira, carinhosamente conhecida por Tia Lúcia, professora de Português, que prestou uma extensa carta de serviços de educação e cidadania à população de Araxá. Atuou no Colégio São Domingos e na Escola Estadual Dom José Gaspar, inclusive sendo diretora, e coordenou ensino de jovens e adultos em Belo Horizonte. O primeiro núcleo da Apae Araxá também leva o seu nome como “Escolinha Tia Lúcia”.

Ana Lúcia foi casada com Hélio Ferreira, com quem teve seis filhos, o ex-prefeito Paulo Márcio (que esteve no plenário), Elizeu, Ronan, Dirceu, Júlio Romero e Leila. Ela faleceu em 29 de agosto de 2008.

Durante a apreciação do decreto, o vereador Raphael Rios destacou a importante missão do professor que é levar conhecimento, educar e formar cidadãos para a vida, ou seja, uma classe que merece sempre ser valorizada e reconhecida.