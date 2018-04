Decisão do Campeonato de Futebol Society é neste fim de semana

Chegou a hora da decisão do 1° Campeonato de Futebol Society Dalfeu Arnaldo da Silva (Diafreu). A competição promovida pela Administração Municipal, sob a coordenação da Secretaria de Governo, marca a volta das atividades do Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo (antigo CSU).

A final do campeonato é neste sábado, 14. O campeão será conhecido no confronto entre as equipes Polícia Militar/Civil X Alvorada que acontecerá a partir das 16h. Antes haverá a disputa pelo 3º lugar no jogo Família Bispo X Alvorada rua Permanbuco, às 15h.

A Polícia M/C chegou a final do 1º Campeonato de Futebol Society ao vencer a Família Bispo pelo placar de 5 a 2. Já o Alvorada se classificou nos pênalti superando o Alvorada R/P depois do empate em 2 a 2 no tempo normal. As partidas da semifinal foram disputadas no último sábado, 7.

A luta pela artilharia e goleiro menos vazado também estão acirradas.

Confira os principais artilheiros do campeonato:

Rildo (Família Bispo), 10 gols;

Anderson (Polícia), 7 gols;

Fabrício (Alvorada), 7 gols;

Willian (Alvorada), 6 gols;

Leandro (Alvorada), 6 gols.

Confira os melhores goleiros do campeonato:

Wellerson (Alvorada), 9 gols;

Flávio (Alvorada R/P), 11 gols;

Walney (Família Bispo), 13 gols;

Railson (Polícia M/C), 14 gols.