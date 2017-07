DEER orienta romeiros e motoristas na peregrinação aos santuários de Romaria e Abadia dos Dourados

Entre os dias 1 e 16 de agosto, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG) vai orientar romeiros e motoristas que estarão nas rodovias estaduais da região do Triângulo para a tradicional peregrinação aos santuários dos municípios de Romaria e Abadia dos Dourados.

A estimativa é de que cerca de 300 mil pessoas se desloquem neste período, com destino às duas cidades. Ações de fiscalização, para evitar acidentes e garantir a segurança de pedestres e motoristas, estão programadas para as rodovias que servem de acesso e fazem a ligação com municípios próximos, como Araguari, Coromandel, Estrela do Sul, Irai de Minas, Douradoquara, Monte Carmelo, Patos de Minas, Patrocínio, Nova Ponte, Cascalho Rico, Grupiara e Uberlândia.

As equipes de fiscalização, compostas por agentes do DEER/MG e da Policia Militar, vão monitorar trechos específicos das rodovias MG-190, nos quilômetros 1, 10 e 52; AMG-1825, no quilômetro 1; MG-223, nos quilômetros 15 e 39; entroncamento da MG-190 com a BR-352. Além disso, serão realizadas ações itinerantes de fiscalização e instaladas placas com os dizeres: “Romeiros caminhem em fila indiana”, e “Romeiros caminhem em sentido contrário ao dos veículos”.

Orientações

Para os peregrinos, o DEER/MG orienta que caminhem no sentido contrário ao do tráfego, em fila indiana, o mais distante possível da pista e durante o dia. Caso seja necessário caminhar à noite ou de madrugada, a recomendação é aumentar ao máximo a visibilidade para os motoristas, usando lanternas, roupas claras e coloridas, e se possível, faixas refletivas. O descanso dos caminhantes deve ser fora da rodovia, sempre evitando aglomerações no acostamento. Em caso de chuva, a caminhada deve ser interrompida.

Para os motoristas que utilizam as rodovias da região a orientação é redobrar o respeito à sinalização e às velocidades permitidas. Os veículos de apoio aos peregrinos devem ser estacionados fora da rodovia, nunca no acostamento. Ônibus e vans fretados devem apresentar documentação completa. Durante a fiscalização, todos os veículos que trafegam nas rodovias da região poderão ser abordados.