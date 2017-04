Defesa Civil realiza capacitação para gestores municipais em Araxá

Gestores municipais participam em Araxá da Capacitação Regional em Proteção e Defesa Civil e Mudanças Climáticas. O evento, que termina nesta quinta-feira (27), é a segunda capacitação de 2017. O curso, realizado pelo Gabinete Militar do Governador, por meio da sua Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, tendo como parceira a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), visa fortalecer e aprimorar os conhecimentos sobre ações de prevenção e preparação para desastres, bem como medidas de respostas emergenciais.

As aulas são ministradas por integrantes da própria Defesa Civil Estadual e conta com a participação de docentes de outras instituições como Rodrigo Bueno Belo, diretor de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Eventos Críticos, do Instituto Estadual de Florestas e Paulo César de Souza, da Secretaria Estadual de Saúde.

Para o diretor técnico da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, capitão Junior Silvano Alves, “o importante é que os gestores locais e municipais compreendam a necessidade de atuação na gestão de riscos de desastres e a participação de todos como agente de proteção e defesa civil.”

“O curso tem possibilitado aos municípios participantes o interesse pela criação e efetivação da atuação das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil”, ressalta o capitão.

Para o sargentoPM Breno Campelo Costa, que é um dos instrutores do curso, durante os três dias de apresentações, os participantes “poderão aprender e desenvolver conhecimentos para gestão do risco e do próprio desastre, por meio da compreensão dos conceitos básicos de proteção e defesa civil, dos preceitos para monitoramento de áreas de riscos, planejamento contingencial e mudanças climáticas com a equipe da Feam”.

O evento reúne representantes municipais de Araxá, Cachoeira Dourada, Campos Altos, Engenheiro Navarro, Machacalis, Novo Cruzeiro, Perdizes, Santa Juliana, São Tiago, Tapira, Tupaciguara, Uberaba e Uberlândia, além de membros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, da Polícia Militar de Minas Gerais, da Polícia Rodoviária Federal e de empresas locais.

A capacitação pretende reforçar o Programa Minas Mais Resiliente (MMR) que atende ao contexto das Políticas Transnacionais da Organização das Nações Unidas (ONU) e desdobra a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em Minas Gerais.