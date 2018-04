Definida fórmula de disputa do Ruralão 2018

Atletas e torcedores já estão na expectativa do início da temporada 2018 do Campeonato Ruralão. A competição que, pelo quarto ano consecutivo, é organizada pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Esportes, irá reunir 23 equipes. O campeonato começa com o Torneio Início será disputado no dia 6 de maio.

A organização do Ruralão 2018 se reuniu com os representantes dos clubes participantes e definiu a fórmula de disputa do campeonato. Na primeira fase os times serão divididos em três chaves, jogando entre si em turno único. Classificam-se quatro equipes de cada chave para a segunda fase.

O Ruralão 2018 terá 12 times disputando a segunda etapa da competição. Nesta fase as equipes serão distribuídas em outras duas chaves. Os times de uma chave irão jogar contra as equipes da outra chave, classificando-se as 4 melhores que irão para as quartas de finais.

A partir desta etapa do campeonato começam as fases de mata-mata. Tanto nas quartas de finais como nas semifinais os confrontos serão disputados com jogos de ida e volta. A decisão do Ruralão 2018 também será realizada em duas partidas. Haverá ainda a disputa do terceiro lugar.

Os clubes decidiram ainda pela regionalização da competição na primeira fase do campeonato. Com isso as chaves ficaram definidas com as seguintes equipes:

Chave A: Curva de Rio, Fazenda Santa Vitória, Vingadores, Amigos, União Esportiva Pratiense, Boca Jr., São Pedro e Fazenda Máfia.

Chave B: São José/Ibiá, Capela, Chácara Dona Adélia, Juventude Explosiva, Estrela Azul e Grêmio Tapirense.

Chave C: Fazenda Campos, Casinhas, Estivas, Itaipu, Juventude Antinha, Fazenda Mundial, Fazenda Rancho Fundo e Fazenda Sonha Azul.

O Assessor de Esporte Amador e Ruralão, Dedé Antunes, está confiante no sucesso do campeonato. “Mais uma vez haverá uma premiação especial para os melhores do Campeonato Ruralão com troféus e medalhas. Este ano a novidade é a escolha do atleta destaque da competição”, afirma Dedé.

Segundo ele, desde 2015 vem sendo feita a premiação em dinheiro. No ano passado o campeão ganhou R$ 3 mil, o vice R$ 1,8 mil, o 3º colocado R$ 800, o melhor goleiro e o artilheiro R$ 400. “Este ano conquistamos novos parceiros e há a possibilidade de melhorarmos ainda mais estes valores”, revela o assessor.

O secretário de Esportes, Adolfo Mauricio da Silva, diz que a expectativa em todo do Ruralão 2018 é excelente. Ele comemora o número recorde de participantes na competição. “Ano passado 16 equipes participaram do campeonato, este ano o número pulou para 23 times. Creio que isto se deve ao bom trabalho feito por toda equipe da Secretaria Municipal de Esportes que foi reconhecido pelas equipes”, afirma Adolfo.

Segundo ele, o apoio da Administração Municipal é um grande diferencial para o sucesso do Ruralão. “O prefeito Aracely é apaixonado pelo futebol e não mede esforços para realizarmos com êxito o Campeonato Ruralão, assim como a secretária de Governo, Lucimary Ávila. Agradecemos também o apoio de todos os parceiros e da imprensa”, conclui o secretário.