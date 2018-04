Definida tabela do Ruralão 2018, jogos começam em maio

Representantes de todos os times participantes do Cameonato Ruralão 2018 se reuniram com a equipe da Secretária Municipal de Esportes, nesta quinta-feira, 19, para o sorteio dos jogos da primeira fase da competição.

O Estádio Fausto Alvim será o palco para a abertura do Ruralão 2018 que acontecerá no dia 6 de maio, às 8h, com a disputa do Torneio Início. As 23 equipes foram divididas em três chaves e a primeira fase do campeonato será disputada em sete rodadas.

O assessor de Esportes Amador e Rural, José Antunes Soares Júnior (Dedé), informa que sete campos foram vistoriados e aprovados pela Secretaria de Esportes para receberem os jogos do Ruralão. “A primeira fase do Ruralão 2018 terá jogos nos campos da Antinha, Itaipu, Cetap, Capela, Fazenda Campos, Chácara Dona Adélia e no Estádio de Perdizes”, afirma Dedé.

Confira os jogos da primeira rodada do Ruralão 2018 que acontecerão no domingo, dia 13 de maio:

– Campo Perdizes, às 10h, Máfia X São Pedro

– Campo Cetap, às 9h, Amigos X Boca Júnior e, às 11h, Chácara Dona Adélia X São José de Ibiá

– Campo Dona Adélia, 9h, Curva de Rio X Pratinha e, às 11h, Chapecó X Juventude Explosiva

– Campo Capela, 9h, Santa Vitória X Vingadores e, às 11h, Grêmio Tapirense X Capela

– Campo Antinha, às 9h, Casinhas X Mundial e, às 11h, Itaipú X Fazenda Campos

– Campo Itaipú, às 9h, Sonho Azul X Juventude Antinha e, às 11h, Rancho Fundo X Estiva

Segundo o secretário Adolfo Mauricio da Silva, a administração municipal está empenhada para que o Ruralão 2018 repita o sucesso do ano passado. “A Prefeitura disponibiliza a estrutura logística para a realização do campeonato, inclusive já entregou as bolas que serão utilizadas nos jogos. É importante lembrar que as partidas serão sempre aos domingos”, informa Adolfo.