Definidos os times classificados para a segunda fase do Ruralão

Foram definidos os oito times classificados para as quartas de final do Campeonao Ruralã. Além da Fazenda Máfia e do Cala Boca que garantiram as duas primeiras vagas das seis disponíveis, Fazenda Córrego da Mata, Cala Boca e Grêmio Tapira, da chave A, e Casinhas, Fazenda Santa Vitória e Itaipu, da chave B, são os demais classificados para a segunda fase do campeonato que é realizado pela PMA.

No último final de semana, Fazenda Boca Júnior e Fazenda Córrego da Mata ganharam os seus jogos e chegaram a 14 pontos, mesma pontuação do Cala Boca, que de primeiro caiu para terceiro lugar, após ser derrotado nesta última rodada da 1ª fase. Quem também se garantiu nas quartas de final foi o Grêmio Tapira que goleou o Gondins por 8 a 0 e tirou o Curva de Rio do G4.

A classificação final da chave A ficou: Fazenda Boca Júnior (1°), Fazenda Córrego da Mata (2°) e Cala Boca (3°), todos com 14 pontos, nesta ordem, devido aos critérios de desempate, e o Grêmio Tapira (4°), com 12 pontos. Curva de Rio (5°), 10 pontos, Chácara Dona Adélia (6°), 6 pontos, Gondins (7°), 4 pontos, e Fazenda Estrela Azul (8°), 1 ponto, encerraram as suas participações no Ruralão 2017.

Além da Fazenda Máfia, já classificada para a segunda fase, o Casinhas conseguiu a classificação às quartas de final, após empatar com a Fazenda Campos por 3 a 3 e chegar a 12 pontos, na vice-liderança do grupo, no último sábado, 29. As outras equipes classificadas foram definidas no domingo, 30, com as vitórias de Fazenda Santa Vitória e Itaipu. A Fazenda Santa Vitória goleou a Fazenda Chapecó, por 7 a 1, e o Itaipu tirou o Juventude Antinha do G4, após vencê-lo pelo marcador de 3 a 2.

A classificação final da 1ª fase ficou: Fazenda Máfia (1°), 19 pontos; Fazenda Santa Vitória (2°), 13 pontos; Casinhas (3°), 12 pontos; e Itaipu (4°), 10 pontos. O Campeonato Ruralão não terá mais jogos para Fazenda Campos (5°) e Juventude Antinha (6°), com a mesma pontuação do Itaipu, porém fora do G4, devido aos critérios de desempate. Bom Sucesso (7°) e Fazenda Chapecó (8°), ambos com 2 pontos, também foram eliminados da competição.

Quartas de final

As partidas ocorrem em jogos de ida e volta e os dois melhores times de cada grupo na primeira fase jogam por dois resultados iguais para se classificarem à terceira fase (semifinais). De acordo com o chaveamento já definido no regulamento entregue aos representantes dos clubes envolvidos na disputa, o Campeonato Ruralão terá as quartas de final a partir de domingo, 6, com esses seguintes jogos:

1° A (Fazenda Boca Júnior) x 4°B (Itaipu) – Fazenda Boca Júnior joga por dois resultados iguais

2° A (Fazenda Córrego da Mata) x 3° B (Casinhas) – Fazenda Córrego da Mata joga por dois resultados iguais

1° B (Fazenda Máfia) x 4° A (Grêmio Tapira) – Fazenda Máfia joga por dois resultados iguais

2° B (Fazenda Santa Vitória) x 3° A (Cala Boca) – Fazenda Santa Vitória joga por dois resultados iguais