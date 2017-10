Delegação araxaense embarca para etapa estadual dos Jogos do Interior de Minas

Os Jogos do Interior de Minas (JIMI) terão representantes araxaenses na etapa estadual. Nesta terça-feira, 10, as equipes do Futsal Feminino e do Atletismo PCD (Portadores com Deficiência) embarcaram com destino à Lavras para a disputa entre os dias 11 e 15. Cerca de trinta atletas participam da competição promovida pelo Programa Minas Esportiva/Jogos do Interior de Minas 2017.

O evento esportivo faz parte de programa desenvolvido pela Secretaria de Estado de Esportes com apoio dos municípios. O programa visa fomentar a prática do esporte entre os municípios de Minas Gerais; possibilitar a qualificação técnica, tática e física dos atletas e equipes; promover a integração esportiva e o intercâmbio técnico entre as várias representações municipais, a fim de contribuir para o desenvolvimento do esporte; aprimorar a gestão esportiva municipal e regional e estimular o potencial econômico, cultural e turístico das regiões do Estado.

O secretário municipal de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, reforça a importância de prestar o apoio necessário para viabilizar a inserção de estudantes em uma disputa estadual. “Temos que ressaltar o apoio da administração municipal para viabilizar a participação dessas equipes que nos representam tão bem. São através desses eventos que surgem os grandes talentos. Os técnicos da Secretaria de Esportes sempre acompanham os atletas nessas viagens oferecendo o suporte necessário a todos os participantes. Acreditamos no esporte como uma ferramenta importante de socialização”, destaca o secretário.