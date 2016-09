Delegacia Móvel da Polícia Civil participa da Semana do Trânsito em Araxá

A Polícia Civil de Minas Gerais durante a semana nacional de trânsito está participando ativamente com conjunto com os demais órgãos de segurança pública, de todas as atividades desenvolvidas no estado.

Em Araxá a Delegacia de trânsito, hoje sob a responsabilidade do Delegado, Dr. Renato de Alcino Vieira, conseguiu junto a chefia da Policia Civil em Belo Horizonte, a presença da Delegacia Móvel da Policia Civil. Este veículo foi utilizado pela instituição na cobertura da copa do mundo de 2014, e estará disponível a população de Araxá, nos dias 22 e 23 de setembro, no estacionamento do estádio municipal Fausto Alvim, localizado na avenida Imbiara no Centro.

O veículo conta com toda a estrutura de uma delegacia fixa, com internet 3G, ar condicionado e repartimentos (salas) internos para atendimento ao público. O Delegado de trânsito, Dr. Renato de Alcino, destacou que nestes dias, além da presença da delegacia móvel, uma equipe do Detran/Araxá estará presente no local, dando continuidade ao mutirão de vistorias e emplacamentos de veículos, bem como a entrega de documentos aos condutores que já realizaram as vistorias em data anterior, além de outras atividades como blitz educativas e palestras aos condutores de Araxá.

O 37º Batalhão de Policia Militar de Minas Gerais, situado na cidade, também estará presente com uma equipe de militares, que utilizarão um espaço no interior da unidade, para a confecção dos REDS (registros de boletins de ocorrências), palestras e atendimentos a toda a comunidade. Portanto somente nos dias 22 e 23 de setembro os REDS serão confeccionadas em frente ao Fausto Alvim a partir das 08h e não na sede do batalhão como de costume.

E dentro das atividades realizadas pela Delegacia de Transito de Araxá, será realizada, na noite de quinta-feira, 22 de setembro, uma palestra voltada para as pessoas que pretendem adquirir a carteira nacional de habilitação (CNH), no auditório do Sest/Senat. Estarão presentes examinadores da banca examinadora do Detran, onde o público presente poderá tirar alguma dúvida e entender um pouco mais sobre o processo.