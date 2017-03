Demandas de trânsito, esporte e serviços urbanos são apresentadas na Câmara

Em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá, realizada nesta terça-feira (07/03), 6 vereadores usaram a tribuna: Edinho Souza (PTB), César Romero da Silva (Garrado- PR), Bosco Júnior (PT do B), Fárley Pereira de Aquino (DEM), José dos Reis de Paula (Zezinho-PT) e Luiz Carlos Bittencourt (PTN). Os parlamentares abordaram temas variados em seus discursos.

O Vereador Edinho Souza foi o primeiro a usar a tribuna. Ele iniciou sua fala parabenizando os organizadores da Copa Internacional Levorin de Mountain Bike, registrando a importância do evento no cenário mundial. O parlamentar também lembrou a necessidade de se incentivar a divulgação dos produtos tipicamente araxaenses neste tipo de evento, para fomentar o turismo na cidade.

O Vereador Garrado fez um importante lembrete ao cidadão que recebeu terrenos doados pela prefeitura nos bairros: São Francisco, Ana Pinto de Almeida, Salomão Drummond, Francisco Duarte, Domingos Zema, Cincinato de Ávila, Leblon, Novo São Geraldo e Pedra Azul. Eles devem procurar a Secretaria de Ação e Promoção Social para regularizar a situação das escrituras.

O Vereador Bosco Júnior abriu seu discurso se dizendo honrado por ser o Vereador mais jovem em Araxá. Também agradeceu sua equipe de gabinete pela dedicação e trabalho. Bosco lembrou que uma de suas principais propostas de campanha, era a construção de ciclovias em Araxá, e anunciou que o Prefeito Municipal vai incluir a construção de uma ciclovia no Projeto de duplicação da Avenida Ítalo Rossi.

A Copa Internacional MTB também foi tema do discurso do Vereador Fárley. Ele parabenizou a organização do evento e os atletas participantes. Fárley agradeceu o Prefeito Dr. Aracely de Paula, que anunciou a realização da obra de asfaltamento e iluminação de parte da Avenida Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães, no Bairro Jardim Natália, que vai facilitar o acesso à Belo Horizonte, juntamente com a duplicação da Avenida Ítalo Rossi.

O Vereador Zezinho usou seu tempo regimental para fazer um relato das solicitações que levou ao executivo em reuniões com Secretários Municipais. Ele apontou a necessidade de tapa buracos e recapeamento nas vias da cidade, principalmente no Setor Norte. Zezinho lembrou ainda a realização de uma manifestação contra a alteração nas regras da Previdência Social, que vai ocorrer no dia 15 de março em Araxá.

O Vereador Luiz Carlos foi o último a usar tribuna e voltou a comentar a necessidade de cobranças à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG). O vereador elogiou as ações do Deputado Bosco, destacando que ele está tratando de assuntos relacionados a segurança pública na região do Alto Paranaíba. Luiz Carlos também falou sobre melhorias nas estradas vicinais, citando as que já foram recuperadas e lembrando que é preciso passar o período chuvoso, para que sejam feitas novas melhorias nas demais.

Proposições Apresentadas em tribuna

Edinho Souza

Indicação – Ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), para executar e normalizar as irregularidades de pavimentação asfáltica e drenagem de rede pluvial em trechos da Avenida José Ananias de Aguiar (AMG 705).

Moção de Pesar – Aos familiares de Siloé de Araújo Estrela, falecido em 02 de janeiro de 2017.

Moção de Congratulações – Pelo sucesso na realização da Copa Internacional Levorin de Mountain Bike.

Garrado

Indicação – Que seja providenciada a iluminação da Praça do Cruzeiro, no Bairro Boa Vista.

Indicação – Que de seguimento ao asfalto na Avenida Tonico Veloso (Avenida da Nestlé) e melhorar a iluminação no local.

Indicação – Ao setor de Zoonoses, para identificar focos de escorpiões no Bairro Jardim das Primaveras.

Indicação – Instalação de um Redutor de velocidade da Rua Rio Branco.

Indicação – Fechar canteiros da Avenida Amazonas, que dão acesso as Ruas Manaus e Sergipe.

Indicação – Construir um Campo de futebol, cercado por alambrado, em terreno da PMA, na Rua Totonho Pereira, em frente à antiga Nestlé.

Bosco Junior

Moção de Congratulações – À Associação “Missionários João Paulo II”, pela realização da 7ª edição do Retiro de Carnaval para Jovens.

Moção de Congratulações – Ao organizador da Copa Internacional de Mountain Bike pela realização do evento

Moção de Congratulações – Aos atletas Marcos Silva, Matheus Oliveira, Larissa Paiva e Gabriel Teixeira pela participação na Copa Internacional de Mountain Bike.

Fárley

Indicação – Fechamento do retorno de veículos na Avenida João Paulo II, em frente à Igreja Batista do Avivamento.

Luiz Carlos

Indicação – Que seja realizada a limpeza de bueiro entupido na Esquina das Ruas Erminda Guimarães com Maria Benedita de Oliveira.

Indicação – Poda de árvore localizada na Rua Romeu Castro Alves, na altura do número 230, na Vila Silvéria.

Indicação – Ao Deputado Estadual Bosco, cópia de ofício que solicita audiência com o presidente da Codemig, Marco Antônio Castelo Branco, assinado por todos os vereadores.

Ordem do dia

Indicação – estude a possibilidade de adquirir imóvel na Rua José Antônio Barreto, no Bairro Fertiza, ao lado da Creche Azália Guimarães, visando a ampliação da creche.

Indicação – que sejam colocados mais bancos no Calçadão da Presidente Olegário Maciel.

Jairinho

Moção de Congratulações – Ao jovem músico Gustavo Augusto Neves, que tem seis milhões e visualizações no Facebook.