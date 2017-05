Deputado Bosco comemora ida de 70 novos Policiais para o 37º Batalhão da PM de Araxá

O deputado Bosco participou nesta sexta-feira, 28, da Formatura de 210 discentes do curso de Formação de Soldados em Uberaba. Somente para o 37º Batalhão de Polícia Militar serão designados 70 novos policiais, que vão atuar em várias cidades de Araxá e região. Após intervenção do deputado Bosco junto ao Comando da PM e ao Governo de Minas, o Batalhão de Araxá foi contemplado com o maior contingente já recebido pela Coorporação. Tudo isso a fim de proteger a população da violência.

Bosco reforçou que os novos policiais serão muito importantes para o fortalecimento do trabalho. O batalhão responde por 12 municípios do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro e trabalha para a prevenção e combate da criminalidade. “São muitas ações que temos buscado para tornar Araxá e região num local cada vez mais seguro para se viver. Semana passada foram duas novas viaturas e uma Unidade de Resgate e, hoje, mais esta importante conquista”, reforça.

Em todo o Estado são cerca de 1800 formandos. Os formandos, que frequentaram um curso que durou dez meses, foram graduados como soldados de 1ª classe e estão preparados para exercer a atividade de policiamento de qualquer natureza.

“Com este reforço, a PM atende aos anseios da população, investindo no profissional de segurança pública e em logística com a finalidade de garantir mais segurança e consequente tranquilidade à população”, lembra Bosco.

As cidades atendidas com a solicitação do deputado Bosco são:

Araxá

Tapira

Sacramento

Conquista

Perdizes

Pedrinópolis

Santa Juliana

Nova Ponte

Ibia

Pratinha

Campos Altos

Santa Rosa da Serra