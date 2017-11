Disputas de xadrez e atletismo encerram Jogos Estudantis de Araxá

Xadrez e atletismo foram destacados durante os Jogos Estudantis de Araxá (JEA) como modalidades em ascensão entre o público infanto-juvenil de Araxá. No sábado, 11, cerca de 150 estudantes duelaram com as peças de tabuleiro na Escola Municipal Dona Gabriela; enquanto cerca de 200 competidores competiram na pista de atletismo do Batalhão Militar.

Na modalidade Atletismo, o Colégio São Domingos foi o grande campeão nas categorias pré-mirim, infantil e juvenil. No grupo mirim, a vitória foi da Escola Estadual Maria de Magalhães. No Xadrez, a Escola Municipal Eunice Weaver venceu as categorias Pré-Mirim e Infantil. O topo do pódio pela categoria Fraldinha foi dominado pela Escola Municipal de Aplicação Lélia Guimarães. No Mirim, o primeiro lugar ficou com a equipe da Escola Municipal Dona Gabriela. Os alunos da Escola Municipal de Aplicação Lélia Guimarães se sagraram campeões no Fraldinha, enquanto o primeiro lugar do Juvenil foi conquistado pela Escola Estadual Maria de Magalhães.

As prova das duas modalidades marcaram o encerramento do EJA, que já realizou nesta edição competições de vôlei, handebol, futsal e basquete. Juntas as modalidades abrangeram 26 das 27 instituições de ensino em atividade em Araxá. O envolvimento dos estudantes no xadrez e atletismo é destacado pelo secretário de Esportes, Adolfo Maurício.

“É sabido que atualmente o xadrez é a segunda modalidade que mais cresce no mundo, então para nós da Secretaria é muito importante trabalhar essa modalidade, pois percebemos que em Araxá há um envolvimento muito grande de pessoas que são apaixonadas pelo xadrez. Temos atletas que disputam o Brasileiro e se preparando para o Mundial. Já o atletismo, percebemos o crescimento uma vez que anteriormente não tinha muito apoio. Percebemos que existe uma número de atletas muito grande, que foi comprovando no mês passado com os garotos paraolímpicos que foram em Lavras e nos representaram muito bem. Entendemos que a cada dia que passa, o esporte faz a diferença na vida do ser humano”, afirma o secretário.