Distrito Industrial recebe novas empresas e investimentos devem gerar até 200 empregos

Mais desenvolvimento econômico, tecnológico e geração de empregos na cidade. A Câmara Municipal de Araxá aprovou nesta terça-feira, 24, o projeto de lei de autoria da Prefeitura de Araxá que realiza a doação de área para instalação de seis empresas no Distrito Industrial. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 12 milhões em maquinário, equipamentos, construção civil e montagem das fábricas. A expectativa é que os empreendimentos gerem até 200 postos de trabalho, um faturamento de R$ 32 milhões por ano.

As empresas foram vencedoras do processo de licitação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CMDE) e desenvolverão atividades como indústria química, transporte de gases e cargas, produção de equipamentos, entre outros. A nova legislação contempla os atributos que as empresas oferecem ao município, tais como a construção da sede própria, geração e qualidade de empregos, valor do investimento, poder de atração de novos fornecedores para o município, entre outros.

“Ao longo do período de dois anos, esperamos uma geração de até 200 empregos, um investimento na ordem de R$ 12 milhões para os próximos 24 meses, de forma que isso agregará muito ao nosso ambiente de negócios, especialmente na geração de empregos. Temos todo um contexto favorável que ajuda a atrair negócios para o município. As empresas que vencedoras do processo licitatório já possuem unidade no município e como crescimento dos seus negócios estão expandindo para o Distrito Industrial”, detalha o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicos, Geraldo Lima Júnior.

O processo licitatório de empresas para se instalarem no Distrito Industrial faz parte de projeto de lei que instituiu o Programa de Incentivo à Instalação e Expansão de Empresas (PROEMP) e, consequentemente, criou o CMDE e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Araxá (FUMDEARAXÁ).

“As empresas, depois de apresentarem atributos, foram pontuadas e ao final do processo esse total de pontos foi convertido em descontos que é aplicado no valor da área previamente orçada pelo mercado imobiliário da cidade. O saldo devedor restante pode ser pago em até 120 parcelas, que é exatamente para ajudar a empresa a recompor seu caixa. Agora, com as doações aprovadas na Câmara de Vereadores, as empresas assinaram contrato com a Prefeitura e poderão tomar posse dos seus respectivos terrenos”, explica o secretário Geraldo Lima Júnior.

Confira a lista dos novos empreendimentos que se instalarão no DI

– ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: venda e revenda de soluções, reagentes, equipamentos e vidrarias para laboratório, produtos químicos para tratamento de água potável e de piscinas.

– GRAN BOLSAS MÁQUINAS LTDA-ME: armazenagem de grãos secos.

– OXIARA LOGÍSTICA LTDA: armazenagem e transporte de gases industriais, medicinais e especiais (White Martins).

– REVITEC TECNOLOGIA EM REVESTIMENTO LTDA: revestimentos e usinagem para mineração.

– SACKETT DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA: fabricante de equipamentos e sistemas para a indústria de fertilizantes (Oscar Hordonez).

– TRANSLIZA LTDA-ME: transporte de cargas, prestação de serviços de logística e armazenagem.