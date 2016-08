Dupla assalta casa lotérica no Centro de Araxá; confira as ocorrências

Na quinta-feira (25), por volta das 17h, a Polícia Militar (PM) compareceu em uma casa lotérica no Centro de Araxá, onde funcionários relataram que dois homens entraram armados no local e anunciaram o assalto.

Os autores subtraíram dinheiro dos caixas, celulares de clientes e fugiram sentido a rua Manoel Francisco, onde ainda abordaram mais uma vítima e também roubaram o celular dela.

Diligências estão sendo realizadas em Araxá e região na tentativa de prender os autores.

Jovens são presos com maconha no Parque do Cristo

Na quinta-feira (25), por volta das 18h, a PM realizava patrulhamento pelo bairro Santa Rita, e ao entrar no Parque do Cristo se deparou com dois jovens, um de 18 e outro de 19 anos, em atitude suspeita.

Durante abordagem, os policiais encontraram no bolso de um deles uma porção de maconha. Eles declararam que iriam fazer uso compartilhado da droga.

Os dois envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.