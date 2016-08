Educação Física do Uniaraxá conquista nota 4 na avaliação do MEC

Foto: Uniaraxá

A Comunidade Acadêmica do Uniaraxá tem mais um motivo para comemorar. A instituição recebeu, entre os dias 14 e 16 de agosto, dois professores da Comissão de Avaliação do Inep/MEC para a renovação do reconhecimento do Curso de Educação Física e, ao final, o curso recebeu a nota 4, de um total de 5.

Resultado que orgulha muito a equipe de professores e alunos da Instituição que se dedica cada vez mais, para ofertar cursos de qualidade e formar bons profissionais para o mercado de trabalho.

Ambos os avaliadores são doutores da área de Educação Física, um dos professores ministra aulas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o outro professor leciona na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

A comissão realiza diversas análises, são avaliados os processos metodológicos e pedagógicos do curso; a infraestrutura física da Instituição e do Curso; corpo docente; além de visitas às instalações, reuniões com os gestores da Instituição, alunos, professores e técnicos administrativos. Em todas as avaliações, o Curso de Educação Física foi bem avaliado, o que garantiu a excelente nota 4.

O coordenador do Curso de Educação, professor Anselmo Alves de Oliveira, afirma que durante toda visita a comissão fez elogios ao alto padrão dos profissionais, além de mencionar o padrão de qualidade da Instituição frente ao contexto nacional.

“A finalização do processo se deu com a divulgação do conceito 4, em uma escala que varia de 1 a 5 e nenhum dos indicadores atribuiu-se nota inferior a 3. Este conceito ratifica o padrão de qualidade do curso e pavimenta o caminho na busca pela excelência. Parabéns, Educação Física Uniaraxá!”, comemora o professor.

O reitor do Uniaraxá, professor Válter Gomes, reafirma a excelente nota 4, sendo que, nenhum dos 86 itens da avaliação ficou com conceito insatisfatório. “Registramos os nossos parabéns à coordenação e aos professores do curso, aos gestores da instituição e a todos os demais envolvidos nesse processo de renovação de reconhecimento. O resultado foi extremamente satisfatório, é motivo para comemoração e mostra que estamos no caminho certo para enfrentar os demais desafios que se apresentam para o Uniaraxá”, completa.