Educação publica edital de concurso que vai disponibilizar 16.700 vagas para rede estadual em 2018

Foto: Carlos Alberto/Imprensa MG

Já está disponível para consulta o edital de abertura do concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE), publicado nesta quinta-feira (28/12) no Diário Oficial Minas Gerais. O certame, autorizado em novembro pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), contará com 16 mil vagas para o cargo de Professor de Educação Básica de diversas disciplinas e com 700 vagas para Especialista em Educação Básica.

As oportunidades contemplam todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino. Os concursados irão ocupar vagas hoje preenchidas por meio do sistema de designações.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, em www.fumarc.com.br, a partir das 9h do dia 26 de fevereiro até as 23h59 do dia 8 de março de 2018. Para requerer a isenção da taxa de R$ 70,00, valor que será aplicado tanto para a vaga de professor quanto para de especialista, o candidato deve acessar o mesmo endereço eletrônico de 22 a 26 de janeiro.

A aplicação das provas objetivas, que vão contar com 60 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos didático-pedagógicos e Conhecimentos específicos, está prevista para 8 de abril de 2018. Os candidatos terão como locais de provas todas as cidades-sede das Superintendências Regionais de Educação.

A realização do concurso vai ao encontro do objetivo do Governo do Estado de criar um quadro estável na Educação, com a maioria dos servidores em cargos efetivos até o final da gestão, como explica o subsecretário de Gestão de Recursos Humanos, Antonio David de Sousa Junior.

“Para isso, é preciso realizarmos um novo concurso, apesar de já termos nomeado mais de 50 mil servidores, para todas as carreiras, ao longo destes três anos. O foco desse novo concurso é exclusivamente a escola, a sala de aula e o processo de ensino e aprendizagem. Como bem sabemos, é muito difícil desenvolver bons projetos educativos e processos eficientes de ensino e aprendizagem tendo que dispensar, a cada ano, cerca de 60% dos professores e depois recontratá-los por meio de designação”.

Antonio David esclarece, também, que a carga horária das vagas ofertadas no edital varia de acordo com a realidade das escolas estaduais. “Aplicamos uma metodologia para levantamento das vagas ofertadas que compreende as diferentes realidades de nossas escolas. Assim, a maioria absoluta das vagas ofertadas no edital tem carga horária de 12 a 16h/a semanais de regência, mas há vagas ofertadas na faixa de 10 a 11 h/a e, ainda, aproximadamente 25% das vagas no corte de 5 até 9 h/a semanais”, diz

De acordo com o subsecretário, a diferenciação de carga horária foi feita para atender as especificidades de pequenos municípios, de escolas que têm pequeno número de turmas, para que também essas localidades possam ter professores efetivos. “Quer dizer, contando com seus profissionais, que estarão lá dia após dia, contribuindo para alavancar os processos de ensino e aprendizagem”, ressalta Antonio David.

Para as vagas de Especialista em Educação Básica não há distinção de habilitações: os servidores poderão atuar como orientadores educacionais, supervisores ou coordenadores pedagógicos, desempenhando funções fundamentais na organização da escola e no aprimoramento dos processos de ensino.

Já os cargos de Professor de Educação Básica abrangem várias disciplinas como História, Geografia, Química, Física, entre outras que compõem o currículo básico dos anos finais do ensino fundamental e de todo o ensino médio. Especificamente para esta carreira, as 16 mil vagas estão distribuídas entre 848 municípios mineiros, no universo de 852 municípios que contam com escolas estaduais.

O edital para o concurso da SEE 2017/2018 está disponível para consulta na página 36 do Diário Oficial Minas Gerais do dia 28 de dezembro de 2017 – clique aqui para acessar. É importante esclarecer que este concurso não compete com outros ainda vigentes, cujas vagas não estão contempladas neste edital.