Eleições 2016: 28% dos candidatos a vereador em Araxá não chegaram ao ensino médio

Mais de 27% dos candidatos a vereador de Araxá nem chegaram ao ensino médio. São 26 candidatos que não completaram o ensino fundamental e 46 candidatos que pararam de estudar antes do 1º ano do ensino médio, ou seja, com nível de escolaridade comparado ao de um adolescente de 15 anos que segue uma vida normal na escola.
A cidade tem ainda 13 candidatos que não terminaram o ensino médio. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) informa que a maioria dos candidatos a vereador em Araxá tem apenas o ensino médio completo. São 103 pessoas que declararam esse nível de escolaridade.
Outras 14 pessoas declararam ter ou estar com o ensino superior incompleto. E de todas as 257 pessoas que brigam por uma vaga na Câmara Municipal, apenas 55 concluíram o ensino superior, representando 21,40% dos candidatos.
Fique de olho na escolaridade do seu candidato (digite control + F e busque por nome de urna)
Superior completo (55 candidatos – 21,4%)
PROFESSOR ADILSON
ADOLFO SEGURANÇA
ALE EUGENIO
PROF. FERNANDINHO LUXA
TONINHO BELO
PROFESSOR CACHOEIRA
CARLOS EDESIO
ROBERTO DO SINDICATO
CELIO ANTONIO DE OLIVEIRA
CHEF DONISETE
EDELZI DO SINDICATO
EDNA CASTRO
EMILIO CASTILHO
PROFESSORA ERILDA
MAJOR LEMOS
FABIANO
FABRICIO DO DICO
FATINHA
FERNANDA CASTELHA
GLAUCIO
HUDSON FIUZA
IEDA MARTINS
IONE MORAES
PROF. ADM. JEREMIAS CORDEIRO
JARDEL
KATIA MARQUES
LINDOMAR
LORIAH FARAH
LUCAS MARCONDES
LUCIENE DOS FILTROS DE ÁGUA
LUCIENO MILITÃO
LUIZ PACHECO
MANOEL STEFANI
MARCO ANTONIO RIOS
MARCÃO SEGURANÇA
MATEUS VAZ
MAURO LIMA
MYGUEL
MIGUEL ENFERMEIRO
PASTOR MOACIR SANTOS
ODIMAR FRANÇA DO MOTO-TÁXI
ONILDA
RAPHAEL RIOS
FINHOLDT
ROBSON DO TUBARÃO
RODRIGO DA AUTOESCOLA
ROMÁRIO DO PICOLÉ
ROSE MELO
SELEIDA PAIVA
THIAGO GERVASIO
VALERIA ALVERIANO
PROFESSORA VIVIAN SARDINHA
VIVI VICENTE
WALDIR BENEVIDES
MÃOZINHA
Superior incompleto (14 candidatos – 5,45%)
PROFESSORA LUCIENE
ALFREDO MARTINELI
CICERO ALEX AGUIAR
ELIDA PONTES
TONHÃO TERREMOTO
UPROFETA DUPAI
GILSON BEBÉM
JAIR LIMA
BOSCO JUNIOR
LUIS FLAVIO MELO
MARCELO FERREIRA
OSMAR GONÇALVES
RUTE BAIANA
SUELEN PELÉ
Ensino médio completo (103 candidatos – 40,08%)
AIDE DO SALÃO
ALDO SILVA
ALTAIR PARENTE
AMAURI DO CHAMEGUINHO
DERSON FOLEIRO
SARGENTO VIEGAS
CIDA DO CARTÃO
APARECIDA SEGURANÇA
ARMERINDO
JUNINHO DA FEIRA
BRUNO FARIA
CAMILA LEÃO
CARLA MONTEIRO
BACA
CARLIN
CARLOS LACERDA
CATIA LOLOCA
CELENE EUGENIO
GARRADO
CIRENE DO TIRADENTES
PASTOR CLAUDENIR
CLAUDIO COSTA – KAKA
NEIA
DAMIAO LUCENA
DANILO TUFAO
DARIO PERES
DINALVA
DIVINA DAS ROSQUINHAS
EDINA DO NASCIMENTO
EDNA CANDIDA
EDY CARLOS
ELAINE DA ACADEMIA
ELENICE VELOSO
ELIS REGINA
EVELINE DA RADIO
FRANCINO BARATINHA
FRAN
FREDERICO DA MANIFESTAÇÃO
GERALDO RIBEIRO
GILBERTINHO
GILSON LIMA
GLEDSON BORGES
HARRISON MARIQUINHA
MARILAC
BOLINHA
TUCANINHO
IARA SILVA
TIA ISABEL
JAIME NASCIMENTO
JAIRINHO BORGES
JOÃO VERAS
JOAQUIM COTONETE
ZEZINHO DA ASERPA
JOAQUIM DO TUPI
JUNINHO DA FARMÁCIA
ZE RONAN
KELLY CABELEIREIRA
LAUDICEIA
LENI RAQUEL
LINDAMAR
LORENA
LUCA MIKEL
FOFA LIMÃOZINHO
MARCILIO
MARCIONY
MARIA CHRISTINA
SUELI ROMÃO
MARILIA EZEQUIEL
TURRUCA
MARY
MAURA ALVES
JACARÉ
MURILO CALHAS
NADIR DILA
CABO ODAIR
DIRLEY
PAULO MELO
REGINA CHAUÃ
REGINA MELO
REGINALDO
REINALDO ARAXÁ
RENE OTAVIO
RODRIGUINHO DO CAVACO
RONILDA DO POP SHOP
RONITO
ROSA HELENA
ROSE SILVA MUNIZ
ROSE PAIVA
ROSY – DEFICIENTE VISUAL
SERGINHO DO PLANETA
CIDINHO
SILVÂNIA A IDENTIDADE DE ARAXÁ
SUMMER
PROFESSORA TEREZINHA
THEO LEMOS
TIAGÃO FONSECA
VAVA DA SEGURANÇA
VALTINHO DA FARMÁCIA
VANESSA INACIO
VARLEI
VICENTE MAGALHÃES
TIBIRIÇA
RANGEL
Ensino médio incompleto (13 candidatos – 5,06%)
ADRIANA ALVERIANO
PARAGUAI
CRISTIANO MARCIEL
MARRECO
EDINHO SOUZA
CIDA DO BAR
SÔ CHICO
LEANDRO VILAÇA
MARINA SILVA
MORZANIA
ROMEU TATTOO
WELLYNGTON SACOLÃO CENTER
YUDIRO DO CALÇADÃO
Ensino fundamental completo (26 candidatos – 10,12%)
ARLÊI PAULINO
CESAR OREIA
TARZAN
CLAUDIO MARCILIO
CLEVINHO
ELIZEUS LAVAJATO
EVALDO DO FERROCARRIL
PACHOLA CHAPA
GISELDA LEAL
ISMAEL DO PT
JADIR COPO SUJO
JOÃO DA FONTE
SEU JOÃO (PASTOR)
DIOU
JOSE LUCIO RODRIGUES
PASTOR MESSIAS
LUIZ CARLOS
LULU LANCHES
LUCIANO
OSMAR
PAULO DA VERDURA
ZOIM
ROSILDA
NENEM
LENINHA CHIQUINHA
WILLIAMS BATISTA
Ensino fundamental incompleto (46 candidatos – 17,9%)
ZÉ PRETÃO
BIA DO POVÃO
ALEXANDRE DOS IRMÃOS PAULA
CARLITO BARBOSA
KAKA BEM BÃO
CINTIA DO SANTA MARIA
CLAUDINHA
EDGAR DO SUPER GAS
ELENI MARIA
EVARISTO MALTA
TATACO
FÁRLEY CABELEIREIRO
CHICO PINTOR
FRANCISCO DO MEL
CHICAO DO TAXI
GISLENE DA IGREJA IUDN
ILDENOR
JAIR DA RECICLAGEM
JOÃO DO GAS
JOÃO VAZ
PEZÃO
CEARA DA PADARIA
LIMA
PASTOR LUIZ ANTÔNIO
MANOEL BAIANINHO
MARCÃO
POPULAR MARQUINHO DA FEIRA
GRAÇA AMANCIO
ZEZE BELISSIMA
GILDA DA ESPANHA
MARIN DO GAS
MAURICIO FRANCISCO
NILDO CONSTRUTOR
NILTON TATU
QUATI
PAULINHO MANDIOQUINHA
PAULINHO DO MOTOTAXI
PAULO CINTURA
RONALDO DA FARMÁCIA
ROBSON MAGELA
SUELY DE FÁTIMA
TONY CARLOS
MESTRE PETROLEO
VANDER QUIM
VANDA SOUZA (VANDINHA)
CHAPOLIN
1 Comentário
https://www.evernote.com/shard/s710/sh/91be6ad8-17fc-428c-a162-60dc55509086/c880fa4ddcd59acae64408eb039ce8ac