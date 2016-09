Eleições 2016: 28% dos candidatos a vereador em Araxá não chegaram ao ensino médio

Mais de 27% dos candidatos a vereador de Araxá nem chegaram ao ensino médio. São 26 candidatos que não completaram o ensino fundamental e 46 candidatos que pararam de estudar antes do 1º ano do ensino médio, ou seja, com nível de escolaridade comparado ao de um adolescente de 15 anos que segue uma vida normal na escola.

A cidade tem ainda 13 candidatos que não terminaram o ensino médio. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) informa que a maioria dos candidatos a vereador em Araxá tem apenas o ensino médio completo. São 103 pessoas que declararam esse nível de escolaridade.

Outras 14 pessoas declararam ter ou estar com o ensino superior incompleto. E de todas as 257 pessoas que brigam por uma vaga na Câmara Municipal, apenas 55 concluíram o ensino superior, representando 21,40% dos candidatos.

Fique de olho na escolaridade do seu candidato (digite control + F e busque por nome de urna)

Superior completo (55 candidatos – 21,4%)

Superior incompleto (14 candidatos – 5,45%)

Ensino médio completo (103 candidatos – 40,08%)

Ensino médio incompleto (13 candidatos – 5,06%)

Ensino fundamental completo (26 candidatos – 10,12%)

Ensino fundamental incompleto (46 candidatos – 17,9%)

