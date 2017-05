Emenda Parlamentar possibilita ampliação de projeto em Araxá

Através de emenda parlamentar do deputado Bosco, a BMX para Todos adquiriu oito bicicletas e capacetes para desenvolver um projeto voltado para crianças e adolescentes com até 15 anos. Com estes equipamentos será possível realizar as aulas duas vezes por semana.

Os alunos treinam na pista de bicicross da BMX. A intenção é que o espaço seja utilizado para a prática de outras modalidades e assim atender maior número de alunos.

A parceria com a BMX através do instrutor, Juliano Maikon viabiliza a realização deste importante projeto. Com mais parcerias e apoios será possível fazer do local um centro de treinamento.