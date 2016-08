Encontro para as Famílias terá a presença de padre Chrystian Shankar

Entre os dias 30 e 31 deste mês, Araxá recebe o Encontro para as Famílias. O evento terá a presença do padre Chrystian Shankar, famoso por seu canal de evangelização no Youtube e dono de programa semanal da TV Canção Nova. O Encontro será realizado no ginásio Dino Baroni e não tem fins lucrativos.

A realização é da Comunidade Rhema. O telefone para inscrições e informações é o (34) 3662.3461.