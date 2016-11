Engenharia Ambiental do Uniaraxá participa de curso de Restauração Ambiental

Alunos e professores do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Uniaraxá participaram recentemente do Curso de Restauração Florestal no Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica em Itú, no Estado de São Paulo.

Treze alunos e a professora Simone Rodrigues de Magalhães participaram da atividade e conheceram as instalações e as atividades desenvolvidas pelo Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica. Foi possível aprender ainda sobre as etapas de produção de mudas e as metodologias de restauração florestal que são realizadas atualmente. O curso abordou ainda as implicações do Código Florestal na qualidade dos projetos de restauração florestal.

Professora Simone acompanhou os alunos e na atividade e destaca a importância do curso, que oportunizou o aprendizado na prática. “A presença do Prof. Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues, docente da Universidade de São Paulo e um dos maiores especialistas em restauração florestal do Brasil, foi um dos destaques. Os alunos tiveram a oportunidade de visualizar todas as etapas de um projeto de restauração, desde sua concepção e instalação até a fase de autossustentação”, explica.