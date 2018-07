Entidades apresentam projetos de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) promoveu a apresentação de projetos focados na realização de campanhas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, nesta semana. Prestigiaram as apresentações, o secretário de Ação e Promoção Social, Moíses Cunha, o presidente da Fundação da Criança e Adolescente de Araxá (FCAA), Édson Justino Barbosa, a promotora de justiça, Mara Lúcia Silva Dourado, a vice-prefeita Lídia Jordão, vereadores, representantes da Polícia Militar, do Conselho Tutelar e membros das entidades do Terceiro Setor que estão à frente desses projetos. Serão investidos cerca de R$ 1 milhão, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

Centenas de ações devem ser realizadas até julho de 2019, em conjunto com a Fundação de Assistência a Mulher Araxaense (Fama), Centro de Formação Profissional Júlio Dário, Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá (Camta) e Casa de Nazaré. Os projetos são: Prevenção e Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil – PROVER, Proteção e Amparo Reforçam a Esperança – PARE e Quebrando o ciclo da violência sexual contra crianças e adolescentes – ACONCHEGO. Dentre as atividades estão previstas blitzes educativas, caminhadas com distribuição de panfletos e cartazes, contação de histórias, capacitação e supervisão técnica para profissionais da rede de atendimento às crianças e adolescentes de Araxá.

Leany Tupinambá, diretora do Centro de Formação Profissional Júlio Dário, explica que desde a divulgação das entidades contempladas, eles se reuniram para definir o cronograma. “Essas ações serão colocadas em prática a partir dessa apresentação com as quatro entidades trabalhando em parceria. Os projetos vão atingir principalmente as famílias vulneráveis a esse tipo de violência”, destaca.

De acordo com o secretário de Ação e Promoção Social, Moíses Cunha, os projetos foram selecionados pelo CMDCA dentro de novas metodologias para aplicação de recursos públicos na esfera da criança e do adolescente. “O CMDCA é um órgão captador de recursos de dedução de imposto e administra o FMDCA junto com a Administração Municipal. Nos últimos dois anos, fizemos um aprimoramento na legislação para que os recursos fossem direcionados às ações que impactam a cidade”. Segundo a presidente do Conselho, Cristiane Gonçalves Pereira, todo projeto com plano de ação aprovado, passa por uma auditoria permanente. “O Conselho fiscaliza, fazemos visitas e realizamos auditoria nas contas. É um acompanhamento contínuo, desde o princípio até a finalização do projeto”, acrescenta.

A promotora de justiça, Mara Lúcia Silva Dourado, enfatiza que o fortalecimento ofertado pela prefeitura para o desenvolvimento dos trabalhos com consistência às crianças e adolescentes favoreceu a apresentação desses projetos. “Hoje o Conselho tem uma estrutura adequada, conta com sede e uma secretaria executiva dando transparência às deliberações. A Administração Municipal apoia a capacitação dos conselheiros e respeita a autonomia do Conselho, isso é o mais importante. Com certeza, fez a diferença para que o CMDCA cumprisse o seu papel, conseguisse administrar os recursos da forma legal e fez também com que o Terceiro Setor se sentisse entusiasmado em participar dessa grande caminhada”, enfatiza a promotora.

A abertura das ações de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, em Araxá, ocorreu nesta quinta-feira, 26, às 19h no Teatro Municipal. Na oportunidade, uma palestra proferida pela especialista no assunto e doutora em Psicologia pela USP/RP, Eleusa Gallo Rosenburg foi ministrada com o tema “Como a sociedade pode dizer PARE frente à violência sexual contra criança e adolescente”. Nesta sexta-feira, 27, houve a caminhada “Todos contra o abuso”, que percorreu as principais ruas e avenidas da cidade. Mais ações estão programadas para o decorrer desse ano.