Enxadrista Vitor Amorim Frois é campeão em São Sebastião do Paraíso

Vitor Amorim Frois, de 14 anos, foi consagrado campeão da 29ª Etapa do Circuito Blitz 2017 do Clube de Xadrez de São Sebastião do Paraíso onde conquistou 5.5 dos 7 pontos disputados. Ele também conseguiu o 3º lugar no 2º Torneio de Férias de Xadrez conquistando 4 dos 5 pontos disputados na modalidade pensado.

Acompanhado pela sua mãe, Nilza, que é professora de matemática, aproveitaram para conhecer o moderno Clube de Xadrez de São Sebastião do Paraíso e trazer novidades para Araxá. Nilza ficou encantada com a beleza do Clube e ainda conversou com algumas pessoas que trabalham no Projeto Xadrez nas Escolas do município que hoje é referência no Brasil.

O atleta retorna aos treinos e estudos para a etapa estadual do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais) que acontecerá em Uberaba no mês de agosto.