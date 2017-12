Enxadristas de Araxá são vice e terceiro colocados no Circuito Minas Gerais de Xadrez Rápido 2017

Aconteceu no último domingo (10) a Final do Circuito Minas Gerais de Xadrez Rápido 2017 em São Gotardo. O evento foi promovido pela Academia Araxaense de Xadrez e a Liga de Xadrez e Damas do Alto Paranaíba.

Após seis etapas, realizadas em São Gotardo, Uberlândia, Araxá, Patos de Minas, Araguari e Matutina no decorrer do ano, foram classificados trinta atletas, destes, quatro são de Araxá – Vítor Amorim Froís, Cléber Antônio Nunes, Fabiano Gomes e Kléber Antônio Borges Pereira.

O enxadrista de Uberlândia, José Antonio Nery Junior foi o campeão, seguido pelos araxaenses Vitor Amorim Frois e Fabiano Gomes.

A participação de três (dos quatros enxadristas classificados) foi possível graças ao apoio de empresas da cidade (Supermercado Barbosão, Combate Fogo, Restaurante Salão Grill, Laboratório Lamina, Universidade do Chopp, A3 Publicidade, Instituto Áudio Center, Lanchonete Só Delicias, Salão da Aide, Super Sacolão da Economia, Colchões Ortobom, Papelaria Brasil, Auto Peças Tigrão, Floricultura Araxá, Psicóloga Miriam Ester, Barraca da Pamonha, Unifran, Edinho Souza Shows e Eventos e Walvier Informática e Automação).

Em nota a Academia Araxaense de Xadrez informa que muitos atletas estão aguardando o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, desde março. “A modalidade vem perdendo forças, mas graças aos patrocinadores e força de vontade, os atletas continuam lutando para levar o nome de Araxá ao topo do podium”.

Confira a galeria dos Campeões do Circuito MG

2011 – César Romero Afonso Goulart Junior – Araxá MG​

2012 – Washington Miguel da Silva – Patos de Minas MG​

2013 – Vítor Amorim Fróis – Araxá MG​

2014 – Lucas Cruvinel Cândido – Araxá MG​

2015 – João Paulo Lacerda Gonçalves – Araxá MG​

2016 – José Antonio Nery Junior – Uberlândia

2017 – José Antonio Nery Junior – Uberlândia

OBS: Anos de 2011 e 2012 foram suas duas primeiras edições e se chamada Circuito Triangulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas de Xadrez Rápido. A partir de 2013 passou a ser chamado de Circuito Minas Gerais de Xadrez Rápido abrangendo mais regiões do Estado.