Equipe de caça talentos do mundo fashion desembarca em Araxá em busca de novos talentos

Atuante em 23 estados brasileiros, a equipe de Dilson Stein, liderada por Luciano Macuglia, scouter e professor de modelos, volta mais uma vez em Minas Gerais para mais uma série de seletivas. A primeira cidade será Araxá, com seletiva já na sexta-feira (18/8), das 15h às 20h. Em seguida, a equipe selecionará candidatos a modelo em Patos de Minas (19/8), às 13h às 18h, e Uberaba (20/8), das 13h às 18h. Todas as seletivas serão para candidatos de ambos os sexos, com idade entre 8 e 25 anos. O atendimento é por ordem de chegada e a inscrição deverá ser feita somente no local e no dia do evento. Menores de 18 anos devem comparecer acompanhados de um responsável.

Segundo Luciano Macuglia, o evento é uma oportunidade para jovens e familiares entenderem a profissão de modelo, além de receberem todo o apoio e atenção de uma empresa séria e de renome mundial. “Os profissionais que se aventuram pelo mercado da moda iniciam suas carreiras ainda muito cedo. Devido a isso, ter o apoio dos pais e a orientação de uma empresa capacitada e de credibilidade contribui muito para o sucesso desses. Na Dilson Stein New Models não só o jovem será orientado, mas, os pais participam de todo o processo”, explica o caça talentos.

O caminho para se tornar modelo da Dilson Stein New Models funciona em quatro etapas diferentes. Na primeira delas, a Selection, que irá acontecer este mês em Minas Gerais, os jovens interessados se inscrevem gratuitamente e participam de uma triagem. Os potenciais talentos identificados pela equipe de Dilson seguem para o Meeting, onde é realizada uma abordagem ampla sobre o mercado da moda e o que é a profissão modelo. Nestas duas primeiras etapas, não é realizado nenhum investimento financeiro por parte dos candidatos. Para quem deseja prosseguir na carreira, aí sim é necessário o investimento financeiro nas duas últimas etapas, que são Training e Weekend.

Confira todos os detalhes das seletivas em Araxá:

Data: 18 de agosto de 2017

Local: Virgilius Palace Hotel

Endereço: Rua Dr. Franklin de Castro, 545 – Centro

Telefones: (55) 3537-6116 / (55) 98434-8495 – WhatsApp

Horário: 15h às 20h