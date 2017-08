Equipe de Volei feminino de Araxá é campeã no JEMG

Terminou no último sábado (5), em Uberaba, a etapa Estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Organizada pela Secretaria de Estado de Esportes (SEESP), a competição reuniu mais de cinco mil alunos-atletas e definiu os representantes do Estado nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) e nas Paralimpíadas Escolares.

Araxá foi muito bem representada pela equipe de Vôlei Feminino (12 a 14 anos), da Escola Estadual Maria de Magalhães foi campeã da Modalidade I no torneio.

“O JEMG deste ano foi um sucesso do início ao fim. Começamos tendo o maior número de municípios inscritos da história dos Jogos. Com mais times na disputa, o nível das partidas também melhorou. É importante parabenizar não apenas os campeões, mas também destacar a importância dos pais, familiares, professores, diretores, e é claro, de todos os nossos milhares de alunos-atletas que fizeram da edição 2017 do JEMG a maior e melhor da história”, destaca o secretário de Estado de Esportes, Arnaldo Gontijo.