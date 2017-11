Escola de Música encanta plateia com apresentações para celebrar a infância

Crianças do coral da Unisol, dançarinas do CDK e atores do Fratelo se apresentaram no Teatro Municipal.

A Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo não ficou de fora das comemorações no mês das crianças e, com apoio da Fundação Cultural Calmon Barreto, encantou a plateia do Teatro Municipal na última quarta (25). As atrações foram os pequenos alunos da instituição, integrantes do coral Unisol, atores do grupo Fratelo e dançarinas do Centro de Danças Kathak (CDK).

Com auditório lotado, o evento enalteceu o mundo de possibilidades e diversão na infância, sempre com referência a clássicos do universo infantil. O encerramento ficou por conta das vozes do coral da Unisol, da Escola de Música, acompanhados por professores e pela diretora da instituição, Cristiane Borges.

“São cerca de 30 crianças que se apresentaram. Trabalhamos a arte com eles ao longo de todo o ano na Escola de Música. As músicas que trabalhamos em sala de aula abordam bastante a temática do que eles serão quando crescer, por isso apresentamos uma historinha escrita por mim sobre profissões para retratar o futuro de forma lúdica e mostrarmos a importância de se viver a infância”, afirma a diretora.