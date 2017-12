Escolas de Araxá têm médias superiores do Proalfa e Proeb que o Estado

Índices são referentes ao desempenho dos alunos no ano de 2016 em programas que compõem o Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação (Simave).

Escolas municipais que oferecem o Ensino Fundamental – séries iniciais registraram médias maiores que o governo estadual no Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) e no Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb). Os índices são referentes ao desempenho dos alunos no ano de 2016. Os exames avaliam a capacidade de leitura, escrita, interpretação, bem como as habilidades de raciocínio lógico-matemático, resolver problemas contextualizados relacionados ao Espaço e Forma, Grandezas e Medidas, Números e Operações. No ano passado, foram avaliados 830 alunos do 3º ano e 558 alunos do 5º ano, perfazendo um total de 67 turmas.

Proalfa

Programa que visa a avaliação externa que mede a qualidade da aprendizagem dos alunos do 3° ano. De acordo com levantamento do governo estadual, feito com treze unidades municipais da rede de ensino, a E.M. Padre Inácio teve a proficiência de 694,6 pontos, seguido por E.M. José Bento (673,9) e E.M. Antônio Augusto de Paiva (661,1), sendo que todas essas unidades são situadas na zona rural de Araxá. Ao final do levantamento, a média do município é de 606,3 pontos, e ficou acima da média estadual (581,1).

Proeb – 5° ano – Língua Portuguesa e Matemática

Já Proeb tem como objetivo a avaliação externa que mede a qualidade da aprendizagem dos alunos do 5° ano em Língua Portuguesa e Matemática. De acordo com levantamento formalizado para as unidades de ensino do 5° ano em Língua Portuguesa, o Proeb apontou a E.M. Padre Inácio como também a primeira colocada (286 pontos), seguido por E.M. Antônio Augusto de Paiva (261,6) e E.M. Francisco Primo de Melo (257,7). No encerramento do levantamento feito entre treze unidades de ensino, a média final do município foi de 229,9 pontos e superior a média do Estado (218,2).

Nos indicadores do Proeb, somente em Matemática para as unidades que ofertam o 5° ano, a Escola Municipal Padre Inácio se destacou novamente e chegou à primeira colocação. Com média de 293,1 pontos, a unidade de ensino da zona rural ficou na frente da E.M. José Bento (268,7) e da E.M. Alice Moura (265,2) em levantamento efetuado entre treze escolas. A média final de Araxá foi de 238,8 contra 228,2 da média estadual.

Proeb – 9° ano – Língua Portuguesa e Matemática

Em relação aos indicadores do Proeb na Língua Portuguesa destinados as unidades com 9° ano, o ensino ofertado na zona rural de Araxá ficou na ponta. A E.M. Antônio Augusto de Paiva terminou na primeira posição com 298,1, seguido por E.M. Francisco Primo de Melo (273,4) e E.M. Aziz J. Chaer (261,7). Com oito escolas incluídas nesse levantamento, a média final do município foi de 254,6, superior a da média estadual, 250,4.

Em outro levantamento feito com oito unidades de ensino que ofertam 9° ano em Matemática, a Escola Municipal Antônio Augusto de Paiva foi a primeira colocada com 298,1, seguido por E.M. Francisco Primo de Melo (294, 7) e E.M. José Bento (268,0). A média final do município foi de 259,2, contra 255,0 da média estadual.