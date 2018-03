Escolinha dos Esportes Especializados promove interação entre pais e alunos

Projeto reuniu cerca de 60 estudantes da Escola Municipal Manoela Lemos.

Cerca de sessenta estudantes da Escola Municipal Manoela Lemos vivenciaram uma atividade diferente nesta semana. A Escolinha de Esportes Especializados desenvolveu uma ação (futebol de mão) de interação entre pais e alunos com objetivo unir e mostrar que cada vez mais a relação entre pais e filhos deve ser fortalecida no dia-a-dia. A iniciativa promove a integração de crianças e adolescentes através da prática de esportes e contribui para o desenvolvimento humano, social, educacional e físico dos alunos envolvidos.

Além da Escola Municipal Manoela Lemos, outras 5 instituições de ensino fazem parte do projeto Escolinha de Esportes Especializados, realizado desde 2015 pela Prefeitura de Araxá. São elas, a Escola Municipal como Aziz J. Chaer, Professor Nelson, Dona Gabriela e Auxiliadora Paiva. Ao todo, a iniciativa beneficia mais de 350 estudantes e conta com as modalidades futsal, handebol e vôlei para alunos entre 7 e 14 anos.