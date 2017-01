Estádio Fausto Alvim está prestes a ser reaberto

O Estádio Municipal Fausto Alvim está prestes a receber novamente os jogos do Araxá Esporte que complementam a preparação alvinegra para estreia do Campeonato Mineiro do Módulo II. Com início em novembro passado, após a realização do segundo jogo da final do Campeonato Amador da 1ª Divisão, a Prefeitura de Araxá, por meio da Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural, promoveu importantes melhorias que atingiram os alojamentos e principalmente, ao gramado do Fausto Alvim.

Os trabalhos estão sendo efetuados pelos funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Inicialmente, foi retirada a grama antiga para colocar um material mais resistente na área dos gols, o setor mais prejudicado do gramado, conforme análise da Prefeitura que providenciou o replantio nessa parte. Todo o gramado foi tratado por meio de adubação, da colocação de areia e calcário e do combate às pragas que assolaram a qualidade da grama no Estádio Fausto Alvim.

O alojamento que vai abrigar os atletas contratados do alvinegro foi totalmente reformado, teve o recebimento de novos pisos e a substituições de foros. As instalações elétricas e hidráulicas receberam atenção especial da Prefeitura, sendo reformadas, além de uma pintura geral. A área externa foi recapeada e os banheiros e vestiário reformados.

O assessor José Antunes Soares Júnior (Dedé) diz que tudo o que foi proposto pela Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural, com o objetivo de dar condições ao Estádio Fausto Alvim de receber as partidas do Araxá Esporte foi feito. “O gramado melhorou muito em termos de qualidade. O trabalho foi produtivo e agora vamos entregar o estádio para que o Araxá Esporte possa fazer as suas atividades, treinos e jogos pelo Campeonato Mineiro do Módulo II”, comenta o assessor.

Dedé acrescenta que, com as melhorias, a bola vai rolar mais fácil e quicar menos no gramado. “A gente deixou a grama um pouquinho mais alta para que houvesse essa condição de um bom toque de bola. Tenho certeza que quando iniciar o primeiro jogo do Araxá Esporte no Fausto Alvim, neste domingo, 29, todos vão ver um gramado bom e de qualidade”, ressalta Dedé.

Nesta quinta-feira, 26 de janeiro, foram realizados os últimos retoques para que o gramado do Estádio Fausto Alvim seja entregue a diretoria do Araxá Esporte. “Estamos terminando a poda geral do gramado para que a gente possa está entregando e, depois, a marcação das linhas brancas que compõe o espaço”, salienta o assessor de Esportes Amador e Rural.

Laudos da Federação Mineira de Futebol (FMF)

Dedé enfatiza que essas adequações solicitadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar já estão sendo realizadas pelos funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. “Para a próxima semana, vai ficar apenas o laudo de segurança e o elétrico para que a gente possa terminar e entregar realmente esses laudos para a Federação Mineira de Futebol (FMF)”, conclui o assessor.