Estão abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos do Pronatec

Serão ofertadas 16.785 vagas para estudantes do ensino médio da rede pública, distribuídas em 42 cursos técnicos diferentes

A Secretaria de Estado de Educação (SEE) seleciona, a partir desta quinta-feira (1º), estudantes do ensino médio para cursos técnicos gratuitos em diversas áreas. Ofertados por meio do MedioTec, ação que integra o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), os cursos – nas modalidades presencial e a distância – ocorrem concomitantemente ao ensino médio.

Podem concorrer às 16.785 vagas disponíveis, estudantes regularmente matriculados no ensino médio, em escolas da rede pública de ensino de Minas Gerais. Os interessados devem ler, atentamente, todas as informações do edital – acesse-o aqui – e, em seguida, preencher o formulário de inscrição disponível aqui. As inscrições estarão abertas até às 23h59min, do dia 19 de junho. As aulas terão início no segundo semestre de 2017.

Segundo Rafael Morais, diretor da Superintendência de Desenvolvimento da Educação Profissional da SEE, o período de duração dos cursos varia de 1 ano a 1 ano e meio. “A oferta é bem diversificada. A capacitação prepara os jovens para inserção no mercado de trabalho e é um estímulo para continuarem seus estudos. Os cursos encaixam-se na demanda do mercado e dos arranjos produtivos com as expectativas dos estudantes em iniciarem sua vida profissional”, explica Rafael.

Nesta edição, são ofertados 42 tipos de cursos técnicos, como Mecânica, Modelagem de Vestuário, Logística, Enfermagem, Telecomunicações, Eletrotécnica, Confeitaria. A capacitação abrange 178 municípios do Estado e será realizada em 78 unidades de ensino, sendo 38 escolas da rede estadual, a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig), a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), institutos federais e a Universidade Federal de Viçosa (UFV). A lista com os cursos, vagas, modalidade, instituição responsável e municípios pode ser conferida no Anexo I do edital.

As dúvidas sobre o processo de inscrição deverão ser enviadas para o e-mail [email protected]

O processo seletivo se dará por meio de sorteio público, a ser realizado às 14h, do dia 22 de junho, na Secretaria de Estado de Educação, na Cidade Administrativa. Em conformidade com as informações prestadas pelos candidatos no momento da inscrição, a seleção obedecerá aos seguintes critérios:

– 10% das vagas destinadas aos jovens com deficiências e para aqueles em medidas protetivas e socioeducativas

– 65% das vagas destinadas aos jovens oriundos de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família matriculados no Ensino Médio

– 25% das vagas destinada à ampla concorrência

O resultado está previsto para o dia 27 de junho deste ano e será divulgado na página da SEE e nas unidades de ensino escolhidas pelos estudantes na inscrição.

Matrícula

Os selecionados dentro do número de vagas disponibilizado deverão matricular-se na instituição de ensino que ofertará o curso para o qual se inscreveu. O período de matrícula, a documentação necessária e a data de início das aulas serão informados pela própria unidade de ensino.

Para comprovar as informações prestadas na inscrição, o candidato deverá apresentar, no momento da matrícula, os seguintes documentos: original e cópia do CPF e da carteira de identidade, comprovante de residência e de escolaridade.

O estudante classificado como excedente poderá continuar a concorrer, em segunda chamada, conforme convocação realizada pela unidade de ensino ofertante e obedecida a ordem de classificação.

MedioTec

Iniciativa do Ministério da Educação por meio do Pronatec, o MedioTec é executado em parceria com instituições públicas e privadas e prioriza a oferta de cursos técnicos em concomitância ao ensino médio regular para alunos matriculados em escolas públicas. Para os cursos técnicos na forma concomitante, custeados pelo Pronatec/Mediotec, há previsão de recurso específico para auxílio-transporte e alimentação, a bolsa-formação, conforme estabelecido na Portaria do MEC nº 817, de 13 de agosto de 2015. Segundo o MEC, a expectativa é ofertar 82 mil vagas em todo o país.

Cronograma

– Inscrições: 1/6 a 19/6

– Sorteio: 22/6

– Resultados: 27/6

– Matrículas: O período de matrícula será definido pelas respectivas unidades de ensino ofertantes

– Início das aulas: As datas serão definidas pelas respectivas unidades de ensino ofertantes

– Formulário de inscrição: clique aqui

– Edital: clique aqui