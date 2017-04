Evento comemora o Dia Mundial da Saúde e o Dia Mundial da Atividade Física

A Prefeitura de Araxá realiza evento alusivo à comemoração do Dia Mundial da Saúde (7 de abril) e do Dia Mundial da Atividade Física (6 de abril) neste sábado, 8, na Praça Governador Valadares, de 8h às 12h. As atrações serão realizadas em parceria da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Fisioterapia, com a Secretaria Municipal de Esportes, por meio da Assessoria de Esportes Especializados.

De acordo com um dos organizadores do evento, Márcio Contato, assessor de Esportes Especializados, a programação proposta incentiva à prática esportiva, aliada aos cuidados com a saúde. “Estamos envolvendo o maior número de pessoas possível levando a conscientização e a necessidade de ter uma saúde melhor com qualidade de vida e bem-estar de cada cidadão”, comenta o assessor.

Atrações

A Assessoria Municipal de Esportes Especializados vai envolver as crianças com recreação e lazer promovendo brincadeiras infantis como dança da cadeira, cabo de guerra, relógio maluco, dentre outras, no período de 8h30 às 10h30.

A Secretaria Municipal de Saúde vai promover aulas de ritmos de dança e alongamentos, aferição de pressão arterial, avaliação e orientação nutricional, avaliação postural e vários exercícios. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) irá entregar material educativo sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão no município e o Setor de Zoonoses participa do evento divulgando dicas de prevenção contra o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya, do zika vírus e da febre amarela.

O evento conta também com os alunos dos cursos de Estética e Fisioterapia do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) que realizarão massagem, designer de sobrancelha e atividades de prevenção e promoção à saúde, em conjunto, com os servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Os grupos envolvidos em diversas atividades promovidas pelo programa “Saúde na Praça” estarão presentes nesta comemoração do Dia Mundial da Saúde e Dia Mundial da Atividade Física que acontecerá na Praça Governador Valadares.