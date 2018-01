Exibição de clássicos da Disney durante as férias escolares

A partir desta terça, 9, uma boa opção cultural e entretenimento é levar seu filho ao teatro para assistir clássicos do cinema do produtor Walt Disney. A temporada vai até o final do mês e janeiro, sempre às 16 horas. A atração desta semana será o filme “Branca de Neve e os Sete Anões”.

De acordo com a sinopse do filme, a história conta sobre a rainha malvada que morre de ciúmes da beleza de Branca de Neve e manda matá-la. Logo, ela descobre que a jovem não morreu e a Branca de Neve está morando na floresta com sete amiguinhos. A princesa então é envenenada pela rainha e só o beijo de um príncipe pode salvá-la.

A exibição deste filme marca a retomada de exibição de filmes no cine Teatro Municipal que fez muito sucesso em 2017. Além da “Branca de Neve e Sete Anões”, o mês de janeiro reserva a exibição de filmes, nesta ordem, até o dia 30 de janeiro, os seguintes clássicos “Bambi”, “Pinóquio” e “Dumbo”. A entrada é gratuita.