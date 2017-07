Fazenda Máfia e Cala Boca garantem classificação para 2ª fase do Ruralão

O Campeonato Ruralão, promovido pela Prefeitura de Araxá, teve a sexta rodada da 1ª fase realizada no último final de semana. A penúltima rodada da etapa inicial registrou duas equipes – Cala Boca (chave A) e Fazenda Máfia (chave B) –, classificadas de forma antecipada para a 2ª fase. Nove times ainda lutam por seis vagas restantes na 7ª rodada que será realizada no sábado, 29, e domingo, 30 de julho, respectivamente. Ao final da 1ª fase, as 8 equipes (4 de cada grupo), somadas a Fazenda Máfia e Cala Boca, estarão classificadas para a 2ª fase do Ruralão.

Pela 6ª rodada da 1ª fase, o Cala Boca venceu o Grêmio, no clássico da Tapira, por 3 a 1, e foi a primeira classificada para a próxima fase chegando a 14 pontos na chave A. Fazenda Córrego da Mata (2° – 11 pontos), Fazenda Boca Júnior (3° – 11 pontos), Curva de Rio (4° – 9 pontos) e Grêmio Tapira (5° – 9 pontos) duelam pelas três vagas restantes no próximo final de semana. Chácara Dona Adélia (6° – 5 pontos), Gondins (7° – 4 pontos) e Fazenda Estrela Azul (8° – 1 ponto) estão sem chances de classificação.

A chave B também já tem a definição de um classificado. A Fazenda Máfia enfrentou o Itaipu, venceu por 1 a 0 e chegou aos 16 pontos na primeira posição. A equipe abriu cinco pontos de vantagem para o segundo colocado Casinhas Antinha, 11 pontos, e não pode ser mais ultrapassado na 1ª fase garantindo antecipadamente também o primeiro lugar do grupo. Além do Casinhas, vice-líder, Juventude Antinha (3° – 10 pontos), Fazenda Santa Vitória (4° – 10 pontos), Fazenda Campos (5° – 10 pontos) e Itaipu (6° – 7 pontos) vão para última rodada lutando pelas três vagas restantes. Bom Sucesso (7° – 2 pontos) e Fazenda Chapecó (8° – 2 pontos) cumprem tabela na última rodada.

Confira os resultados da 6ª rodada

Cetap, Tapira: Grêmio Tapira 1×3 Cala Boca, com gols de Delgleidson (Grêmio Tapira) e Weslei, Marquinho e Alan Paulista (Cala Boca)

Estádio Chácara Dona Adélia: Curva de Rio 0x0 Fazenda Boca Júnior

Itaipu: Itaipu 0x1 Fazenda Máfia, com gol de Beto Moura / Bonsucesso 2×2 Fazenda Chapecó, com gols de Renatinho e Edílson (Bonsucesso) e Tiaguinho e Pêra (Fazenda Chapecó)

Capela, Alto da Serra: Fazenda Estrela Azul 2×3 Gondins, com gols de Léo e Leovander (Fazenda Estrela Azul) e Ravel, Claudinei e Alessandro (Gondins) / Fazenda Córrego da Mata 2×1 Chácara Dona Adélia, com gols de Douglas e Alemão (Fazenda Córrego da Mata) e Patric (Chácara Dona Adélia)

Antinha: Fazenda Santa Vitória 0x1 Fazenda Campos, com gol de Welington Grilo / Juventude Antinha 0x4 Casinhas, com gols de Diego (2), Rodrigo e Agenor