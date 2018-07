Feirão do Povo é inaugurado no Setor Norte

A Prefeitura de Araxá inaugurou o Feirão do Povo durante solenidade realizada na noite de sexta-feira (20), no bairro Urciano Lemos. O novo espaço conta com 62 bancas distribuídas em três pavilhões, área administrativa, praça de alimentação, sanitários, dentre outras instalações. A obra teve duração de 1 ano e 11 meses, com investimentos de R$ 1,513 milhão.

Centenas de pessoas marcaram presença durante a cerimônia de inauguração. Em seu discurso, o prefeito Aracely de Paula comentou que a obra se transformou em uma referência para cidade, levando mais progresso, desenvolvimento e realizações. “A população simples e trabalhadora merece. Este será mais um atrativo turístico de Araxá”, ressalta.

Ele também marcou presença no domingo (22), primeiro dia de funcionamento da nova feira, cumprimentando a comunidade e os feirantes.

O Feirão do Povo funciona às quartas-feiras, das 17h às 22h, e aos domingos, das 6h às 13h. A Associação dos Hortifrutigranjeiros de Araxá (Asshorgran) é a reponsável pela manutenção, limpeza e segurança do espaço, enquanto que a coordenação é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas.