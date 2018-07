Feirão do Povo vai funcionar dois dias da semana

Será inaugurado na próxima sexta-feira, 20, às 18h, o Feirão do Povo. Iniciada em agosto de 2016, foram investidos R$ 1.513.000,00 (um milhão, quinhentos e treze mil reais) na obra que conta com 62 bancas distribuídas em três pavilhões.

O técnico agrícola e ex-prefeito de Medeiros por três mandatos, Manoel Mourão Bahia, será o administrador do Feirão do Povo. Experiente por ter sido diretor administrativo e financeiro da Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais (Casemg), Manoel comenta que conhece o Alto Paranaíba, o Centro-oeste, o Triângulo Mineiro e não tem conhecimento de uma estrutura com um alcance social do porte desta construída em Araxá”, ressalta.

O presidente da Associação dos Hortifrutigranjeiros de Araxá (Asshogran),José Roberto Zamboni, conta que os produtores estão comemorando.Trabalham com feira há mais de 20 anos e a obra superou as expectativas, não esperavam receber aquela estrutura, estão muito animados. O presidente adianta que com a nova estrutura vão ampliar os dias de atendimento. A feira que funciona aos domingos, das 6h às 13h, vai ser aberta à comunidade também às quartas-feiras, das 17h às 22h. “A gente ganhou as bancas, a praça de alimentação ganhou as mesas, o povo está satisfeito demais. O consumidor também terá um lugar mais bonito, os turistas já frequentavam e agora a visitação vai aumentar mais”, destaca.

Para dar tranquilidade aos produtores e garantir legalidade ao processo, foi elaborado um Acordo de Cooperação com a Asshogran. O assessor executivo da Procuradoria Geral do Município, Ivo de Ávila Ferreira, explica que é um convênio onde não há repasse de recursos, apenas um acordo com a contrapartida de cada um. “Pelo documento, a Prefeitura vai manter a administração do local e a Associação vai fazer a manutenção do espaço, sendo responsável pela segurança e limpeza”, informa.

O Feirão do Povo ficará sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas. De acordo com o secretário Geraldo Lima Júnior, a Prefeitura está entregando para população uma obra grandiosa, de concepção arquitetônica muito bonita que vai encher os olhos de quer for ao local. “Representa uma grande oportunidade de desenvolvimento socioeconômico para a região, vai gerar novos negócios aumentando a renda de cada feirante”, declara.

O prefeito Aracely destaca que cumpriu o que havia prometido aos moradores do Urciano Lemos, principalmente aqueles que desfrutam da feira. Construiu um empreendimento que é referência, prestando uma grande homenagem aos produtores de Araxá. Ele afirma que por se tratar de uma obra pública, o espaço pertence à população, não pertence a particular e nem a entidade. Por isso a Administração Municipal teve a preocupação legal de fazer o Acordo de Cooperação para que funcione dentro da legalidade não causando problema aos produtores. “O Feirão do Povo foi planejado para dar melhores condições de trabalho com segurança aos produtores e visitantes. Fizemos questão de também equipar o espaço para que cada feirante tivesse o seu equipamento e pudéssemos uniformizar a feira. Tenho certeza que será um novo atrativo turístico de Araxá”, finaliza.