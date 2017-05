Festival Sobreviventes do Rock terá 12 horas de música neste domingo

Araxá recebe mais uma edição do Festival Sobreviventes do Rock neste domingo (7). O evento será realizado no Spasso Bezz, que fica na avenida Ministro Olavo Drummond, 2.855. Para curtir 12 horas de muita música, a organização solicita 2 litros de leite como ingresso. Todas as doações serão entregues para entidades filantrópicas da cidade.

O Festival começa às 10h e terá estrutura para receber toda família. Enquanto os pais acompanham os shows, as crianças poderão brincar no parquinho com a presença de monitores. O evento ainda conta com espaço para slackline, campeonato de skate, fliperama, sorteio de brindes, área fotográfica e o tradicional almoço (arroz com galinha).

Atrações

AP7

Vinith

Vettus

A-Priori

Sami Moura

Blacktrack Blues

Caminho Absoluto

Project Black Pantera

João Henrique (Acústico)

Cláudio Borges (Acústico)

Don Dillinger e Érika Martins

Carnívora (Tribute Guns N’ Roses)