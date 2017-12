Festnatal 2017 comemora a grande participação do público

O FestNatal Araxá 2017 já foi contemplado por mais de 20 mil pessoas nos locais em que as diversas atrações foram realizadas. O maior festival natalino de Minas Gerais trouxe para este ano um grande destaque para os talentos em artes de música instrumental, dança e cênicas, como teatros, esquetes e as oficinas para o público infantil.

Um dos grandes momentos foi a chegada do Papai Noel, contando com mais de 3 mil pessoas. O Papai Noel também percorreu diversas ruas e avenidas da cidade em um grande cortejo, saudando toda a comunidade araxaense.

A programação cultural continuará atraindo o público nas próximas semanas. Nesta quarta-feira, 13, as atrações voltam a ser realizadas na Arena FestNatal localizada no pátio do Estádio Fausto Alvim, com destaque para a grande final do Concurso Musical Novos Talentos, do Rotary Club de Araxá Sul.

Na quinta-feira, as ruas de Araxá irão se contagiar de alegria. A cidade foi uma das 59 escolhidas pela Coca-Cola para receber a “Caravana Iluminada de Natal”, com direito aos tradicionais caminhões vermelhos iluminados que conduzem o Papai Noel e o Urso pelas principais ruas e avenidas, finalizando o trajeto na Arena FestNatal. No local, também estará acontecendo mais um Festival de Dança do FestNatal com dezenas de dançarinos do Instituto das Artes e Movimento, e das escolas Companhia Eficiência e Cia CDK.

Para o final de semana, grandes atrações culturais estão programadas, com a apresentação de diversos músicos da Escola Vivace no sábado, e ainda, a Banda da Polícia Militar de Minas Gerais no domingo, com belíssimas composições instrumentais.