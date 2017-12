FestNatal começa a movimentar a cidade

Prefeitura, Fundação Cultural Acia e CDL promovem os eventos culturais e artísticos até o dia 23 de dezembro

Começa nesta sexta (1º), a 9ª edição do Festival de Cultura e Arte de Araxá –FestNatal. O palco montado no estacioamento do estádio Fausto Alvim receberá diversas apresentações musicais com artistas locais e nacionais, dança, teatro e praça de alimentação.

“A Prefeitura apoia efetivamente este evento. Estamos esperando novos turistas e convidados, e este ano teremos um maior número de apresentações culturais e artísticas”, afirma a superintendente de Turismo e presidente da Fundação Cultural Acia, Régia Côrtes.

As atrações artísticas começam a partir das 19h, contando com a participação do humorista Saulo Laranjeiras e Banda, as apresentações instrumentais do BêJazz Street Band e da Corporação Musical Lira Araxaense, que será homenageada. A programação terá ainda as apresentações de Marcos Biancardini, The Betos, Derico Sciotti Trio, Tim Maia Cover, Paolo Russo e Diego Figueiredo, Adriano Grinenbergh, Mr Maze e outros grupos araxaenses.

O cortejo do Papai Noel será realizado no dia 3, chegando ao estádio Fausto Alvim, onde está instalada a Casinha do Papai Noel – espaço para o público participar de oficinas de artes e contações de histórias, pelo núcleo de incentivo a leitura. Outra atração é o parquinho de diversões para a garotada.

Apresentações teatrais de pequeno, médio e grande porte; os Festivais de Dança; e o tradicional concurso Novos Talentos, realizado pelo Rotary, também destacarão os talentos locais.

A música continua no palco acústico que será instalado na Praça de Alimentação, composta por empresas que alugarão os espaços. O valor cobrado será revertido para as instituições beneficentes de Araxá. Neste ano, ocorrerá uma parceria inédita: o lançamento da campanha em comemoração aos 50 anos do Serviço de Obras Sociais (SOS) de Araxá.

A programação é gratuita e segue até 23 de dezembro, de quarta a domingo. O evento é promovido pela Prefeitura, Fundação Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (ACIA) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A programação completa pode ser conferida em: www.festnatalaraxa.com