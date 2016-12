FestNatal recebe milhares de pessoas no aniversário de Araxá

O aniversário de Araxá foi comemorado em alto estilo no FestNatal 2016. Cerca de 8 mil pessoas fizeram a festa dos 151 anos da cidade embalados pelos grandes sucessos da dupla araxaense Emílio & Eduardo.

A noite também contou com outras atrações no pátio do Estádio Fausto Alvim. A festa começou ao som de Joãozinho Uirapuru que se apresentou no palco acústico da Praça de Alimentação. Logo em seguida foi a vez da dupla Os Trutas da Viola com participação do berranteiro Zé Trovão.

O Papai Noel recebeu centenas de crianças que, acompanhadas dos seus pais, visitaram a casinha decorada com diversos detalhes. Sempre muito sorridente e recebendo a todos com enorme carinho, o Papai Noel tirou fotos e recebeu dezenas de cartinhas.

Para esquentar a noite do FestNatal Araxá o grupo 100% Caipira contagiou o público no palco principal. Aguardados com muita expectativa os eternos ‘meninos de Araxá’ não decepcionaram. Os sertanejos Emílio & Eduardo emocionaram o público, que cantou junto os grandes sucessos da dupla.